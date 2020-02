Il tecnico dei rossoneri commenta il derby perso in rimonta: "Nel primo tempo il 2-0 ci stava stretto, due episodi hanno cambiato la partita.".

di Redazione Fox Sports - 09/02/2020 23:32 | aggiornato 09/02/2020 23:38

Una sconfitta che brucia tremendamente, in particolare per il modo in cui il Milan aveva chiuso il primo tempo: i rossoneri perdono il derby per 4-2 dopo essere andato avanti di due reti nei primi 45 minuti e crollando totalmente nella ripresa.

Come è naturale, Stefano Pioli si è presentato ai microfoni di Sky Sport molto amareggiato per analizzare la prestazione del suo Milan che solamente dopo un intervallo è passato dal dominare la stracittadina a perderla rovinosamente.