Difficile spiegare, il primo tempo quasi perfetto e il secondo tutto il contrario. Nei primi 15 minuti abbiamo preso 2 gol e da lì tutto male. All'inizio abbiamo seguito tutte le cose preparate in settimana invece nella ripresa dopo i gol abbiamo perso fiducia smettendo di giocare. Il clima nello spogliatoio? Quando perdi un derby è difficile, giovedì giochiamo con la Juventus e pensiamo a recuperare bene. Si fa anche esperienze in queste partite, se vinci 2-0 devi portarla a casa anche contro l'Inter che nel primo tempo non mi è sembrata da secondo posto, poi nella ripresa sì.

