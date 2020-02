L'Inter vince un derby pazzesco e ricco di emozioni, agganciando la Juventus in vetta alla classifica grazie ai 3 punti conquistati con la rimonta sul Milan: i nerazzurri hanno infatti chiuso il primo tempo sotto di 2 gol ribaltando poi il risultato e vincendo 4-2.

Dopo il fischio finale è arrivato il commento di Antonio Conte che, parlando ai microfoni di Sky Sport, ha detto la sua sulla folle vittoria della sua Inter contro i rossoneri e sulla corsa Scudetto con Juventus e Lazio.

Oggi è una notte speciale perché nel primo tempo abbiamo fatto male e potevamo prendere un'imbarcata ma poi abbiamo capito cosa dovevamo fare. Il merito è dei ragazzi, in questi momenti c'è bisogno di rispondere ai colpi. Lo Scudetto? È molto presto per parlarne ma ora possiamo sognare, questo periodo sarà intenso per noi e solo dopo potremo dire qualcosa sulle nostre chance visto che incontreremo anche la Lazio. Ci vuole pazienza ma stiamo facendo cose egregie, i ragazzi hanno mostrato forza e attributi. Nell'intervallo non ho detto nulla di che, avevamo tutti responsabilità sul risultato e dovremo tenere tutto a mente per i momenti di difficoltà. Abbiamo capito cosa abbiamo sbagliato e la partita di oggi ci ha fatto capire che dobbiamo sempre usare la testa oltre che le gambe. Eriksen? Più gioca più migliora.