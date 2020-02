L'ex bianconero, tornato in Germania a gennaio, segna il momentaneo 1-2 nella gara persa 4-3 contro il Bayer Leverkusen. La squadra di Favre fallisce l'aggancio alla vetta ma scopre un nuovo protagonista.

di Simone Cola - 09/02/2020 12:20 | aggiornato 09/02/2020 12:24

In attesa del big match che chiuderà la 21esima giornata di Bundesliga e che vedrà scendere in campo la prima e la seconda in classifica, Bayern Monaco e Lipsia, il Borussia Dortmund terzo fallisce l'aggancio alla vetta cadendo in casa del Bayer Leverkusen. Una sconfitta amara, che matura negli ultimi dieci minuti di gioco e che punisce eccessivamente una squadra, quella di Favre, capace di portarsi in vantaggio in due occasioni. Nella prima di queste protagonista assoluto è Emre Can: l'ex centrocampista della Juventus, arrivato nel calciomercato di gennaio, va a segno nella prima da titolare con la sua nuova squadra con uno splendido tiro dalla distanza che non lascia scampo a Hradecky.

Un gol che non basta al Borussia Dortmund per ottenere i tre punti alla BayArena ma che segna l'inizio di una nuova avventura che il centrocampista tedesco spera si rivelerà migliore di quella che si è da poco conclusa con la Juventus: arrivato in bianconero a parametro zero nel 2018, circondato da grandi aspettative e con un ingaggio molto importante, Emre Can è stato frenato prima da una delicata operazione a un nodulo tiroideo e poi dall'arrivo in panchina di Maurizio Sarri, che a differenza del suo predecessore Massimiliano Allegri non ha mai dimostrato di avere fiducia nelle sue capacità, relegandolo spesso in panchina e arrivando addirittura a escluderlo dalla lista UEFA per la Champions League.

Un episodio di cui si era parlato molto, arrivato al termine del calciomercato estivo e che di fatto aveva sancito l'inevitabile separazione che si è poi verificata nella finestra invernale: lo scorso 31 gennaio, al termine di una lunga trattativa, Emre Can si è trasferito al Borussia Dortmund, club capace negli ultimi anni di lanciare numerosi talenti e che conta di fare lo stesso anche con un centrocampista che da giovanissimo rappresentava una delle più grandi speranze del calcio tedesco e che a 26 anni appena compiuti ha tutto il tempo di completare una consacrazione troppo a lungo rimandata.

Con Massimiliano Allegri Emre Can è stato nella sua prima stagione alla Juventus inserito regolarmente nelle rotazioni del centrocampo. L'addio del tecnico livornese e l'arrivo al suo posto di Maurizio Sarri ha segnato la fine dell'avventura in Italia del centrocampista tedesco.

Emre Can, un eurogol per ripartire con il Borussia Dortmund

Centrocampista di qualità e soprattutto sostanza, figlio di una coppia turca immigrata in Germania in cerca di lavoro, da giovanissimo Emre Can era un trequartista di grande talento che nel corso degli anni, complici anche una fisicità importante, una naturale predisposizione per il tackle e una spiccata visione di gioco, si è trasformato in un giocatore universale. Mezzala, mediano e persino difensore, vero e proprio jolly capace di fare la fortuna di ogni allenatore, fin da giovanissimo si è dimostrato anche estremamente ambizioso, al punto da lasciare il Bayern Monaco - con cui aveva debuttato nella stagione 2012/2013 - dopo una sola stagione da professionista e appena 4 presenze.

Chiuso da nomi come Schweinsteiger e Luiz Gustavo, Can si è trasferito al Bayer Leverkusen e da lì, 12 mesi più tardi, al Liverpool che per averlo ha sborsato la bellezza di 12 milioni di euro. Un investimento importante per un ragazzo di appena vent'anni ma giustificato dalle grandi qualità mostrate con le "Aspirine" e da margini di miglioramento ampissimi. C'era la sensazione diffusa che ad Anfield il talento si sarebbe definitivamente trasformato in campione, una sensazione suffragata del resto sul campo da alcune splendide prestazioni e dall'arrivo sulla panchina dei Reds del connazionale Jurgen Klopp.

Sarà proprio Emre Can a mettere a segno il primo gol della gestione del manager tedesco, una rete che vale l'1-1 in Europa League con il Rubin Kazan e che segna l'inizio di un percorso che ha portato i Reds a vincere la Champions League e in vetta alla Premier, a un passo da un titolo atteso da più di un quarto di secolo. Un percorso che Can ha percorso soltanto in parte, frenato in due occasioni da alcuni importanti infortuni che infine gli sono costati, insieme alla scelta di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2018, il posto da titolare.

Ecco poi i 18 mesi alla Juventus, una stagione con Allegri con un rendimento costante ma senza acuti e i 6 mesi da dimenticare con Sarri, che non lo ha mai inserito nelle rotazioni di un centrocampo dove non erano pochi tra tifosi e addetti ai lavori a ritenere che il tedesco meritasse più spazio. Adesso, al Borussia Dortmund, Emre Can ha la possibilità di tornare a sentirsi protagonista: l'esordio ufficiale è arrivato in Coppa di Germania lo scorso martedì, un paio di minuti nella sconfitta 3-2 agli ottavi con il Werder Brema, quindi la prima da titolare quattro giorni più tardi, occasione celebrata con una staordinaria botta carica di effetto da oltre 30 metri.

Un gol meraviglioso, un colpo che è nel repertorio di un calciatore che non segna moltissimo - 27 reti in carriera in 290 gare - ma che quando lo fa riesce a farlo con stile: a Liverpool nessuno ha dimenticato la spettacolare rovesciata contro il Watford che arrivò a vincere il premio di Goal of the Season. Tra questi neanche Jurgen Klopp, che ha sempre apprezzato Emre Can e che al Borussia Dortmund ha scritto la storia ed è ancora una voce molto ascoltata. Il manager tedesco dei Reds ha benedetto il matrimonio tra il suo ex giocatore e il suo ex club.