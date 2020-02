Le ore frenetiche che precedono un derby di campionato che può significare l'aggancio alla Juventus in classifica vedono una notizia di calciomercato stuzzicare i sogni dei tifosi dell'Inter e che riguarda Arturo Vidal, cercato ma mai arrivato durante la sessione di gennaio.

Ma stavolta la notizia non arriva da un giornalista, bensì da un giocatore che conosce bene l'ambiente nerazzurro come Ivan Zamorano. L'ex centravanti cileno ha parlato ai microfoni di Radio Cooperativa del futuro del suo connazionale che lui vede già ad Appiano Gentile.

Da quello che so Sanchez l'anno prossimo potrebbe giocare all'Inter con un altro cileno, cioè Vidal. Da quello che so arriverà a Milano in estate e se Alexis rimarrà, sarà suo nuovo compagno. Ho informazioni sicure sull'arrivo di Arturo in nerazzurro, tutti sappiamo quanto è importante per Conte e l'anno prossimo l'Inter farà un'offerta ancora più importante di quella fatta in estate.