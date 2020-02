Sembra incredibile pensando all'appassionante duello ad altissima quota che Liverpool e Manchester City hanno inscenato nella scorsa stagione, ma il campionato di Premier League pare ormai assegnato già dall'inizio dell'anno nuovo.

La pazzesca marcia dei Reds (e i troppi passi falsi della squadra campione in carica) hanno permesso alla formazione allenata da Klopp di avere un clamoroso vantaggio di 22 punti sulla seconda classificata e di porre una seria ipoteca su una vittoria che manca da una vita.

Fa strano pensare al Manchester City già fuori dai giochi dopo la dominante stagione in patria dell'anno scorso, ma i ragazzi di Guardiola hanno di fatto "ammesso" la sconfitta come spiegato in maniera molto eloquente da una recente intervista rilasciata da Bernardo Silva.

Ai microfoni di Sky Sports, il fantasista portoghese ha parlato delle ormai nulle chance di vincere nuovamente il titolo di campioni d'Inghilterra spiegando che il momento decisivo è arrivato all'inizio di 2020.

Credo che la svolta sia arrivata un mese fa, abbiamo mollato troppo presto ed è per questo che ora siamo dietro di più di 20 punti. Non avremmo dovuto farlo, non è stato intenzionale ma eravamo delusi dallo svantaggio ed è difficile per noi che siamo abituati a vincere tutto dopo la scorsa stagione. Fa male perché si parte sempre per vincere il campionato e non pensavamo che il Liverpool potesse essere così avanti a febbraio. In più ogni tanto siamo stati anche fortunati, noi perdevamo punti nel recupero e loro vincevano: la differenza è anche questa.