L'ex portiere di Napoli e Catania (ora all'Estudiantes) ha sfoggiato un tatuaggio che richiama una famosa scena della serie animata.

di Redazione Fox Sports - 09/02/2020 19:10 | aggiornato 09/02/2020 19:17

La grande fortuna dei calciatori è riuscire a lavorare coronando il proprio sogno e seguendo la passione che li accompagna fin da bambini. Ma ovviamente si possono avere anche altre passioni, come dimostrato curiosamente da Mariano Andujar.

Il portiere argentino vicecampione del mondo con la sua Nazionale nel 2014, dopo una degnissima carriera in Europa in cui ha giocato anche con Catania e Napoli è tornato in patria dove da 5 anni difende la porta dell'Estudiantes di cui è anche diventato capitano.

Durante l'ultimo turno di campionato nella sfida contro il Newell's Old Boys, le telecamere di TNT Sports hanno notato un curioso particolare sulla gamba sinistra di Andujar: un tatuaggio ispirato a una famosa scena di una puntata de "I Simpson".

Piccola curiosità prima di #NapoliLecce:



Vi ricordate Andujar, portiere del Napoli di Benitez (ed ex Catania)?

Da grande fan dei Simpson si è tatuato la “dignità” così come disegnata dal padre di Milhouse 😂🤭 pic.twitter.com/S1t30xmiTD — Mattox 💙⚡️ (@MattBest__) February 9, 2020

Il portiere 36enne infatti ha deciso di ritrarre sulla sua gamba un'immagine del sesto episodio dell'ottava stagione della popolare serie animata, intitolato "Due Cuori, Due Capanne" in cui i coniugi Van Houten si separano dopo una nervosa partita a Pictionary, in cui Kirk cerca di far indovinare la parola "Dignità" alla moglie con uno scarabocchio incomprensibile.

Proprio quello strano disegno è finito sul corpo di Andujar che si dimostra così grande fan dei Simpson. Ora c'è solamente da capire se si tratti di un vero e proprio tatuaggio indelebile, scelta che conferermerebbe la sua passione verso la celebre serie tv.