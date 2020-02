Da Man vuole riprendersi il titolo Universale. Bayley manda un messaggio a Carmella e King Corbin umilia un fan in prima fila.

di Marco Ercole - 08/02/2020 08:58 | aggiornato 08/02/2020 09:03

Neanche il tempo di archiviare la Royal Rumble 2020 e intraprendere la Road to WrestleMania 36, che la WWE è già pronta e proiettata verso il prossimo PPV, Super ShowDown 2020, in programma in Arabia Saudita il prossimo 27 febbraio.

Nella puntata di oggi potrebbero arrivare delle indicazioni interessanti al riguardo, dal momento che è stata annunciata la presenza di Goldberg per fare un annuncio.

E ancora, dopo lo Strap Match della Royal Rumble, Bray Wyat e la Firefly Fun House torneranno on screen, così come Daniel Bryan sarà presente. Cosa avranno da dire i due e verso chi rivolgeranno le loro attenzioni?

WWE SmackDown, 7 febbraio 2020

In programma poi una puntata del The Dirt Sheet condotto da The Miz e John Morrison, oltre a un Fatal 4-Way Match tra Alexa Bliss, Naomi, Dana Brooke e Carmella che si sfideranno con in palio una title shot al titolo femminile di SmackDown.

Questo e molto altro nella puntata che vi stiamo per raccontare come sempre qui su FOXSports.it, nella rubrica WWE-ek SmackDown dove troverete WWE News e Highlights dello show.

Il trailer da Oscar di The Miz e John Morrison

La parodia di Miz e John Morrison di "C'era una volta a... Hollywood" con il loro "C'era una volta... The Dirt Sheet".

New Day e Usos interrompono il The Dirt Sheet

Dopo aver debuttato nel trailer del loro nuovissimo film di successo, lo spettacolo della reunion di "The Dirt Sheet" di The Miz e John Morrison viene interrotto da The New Day e The Usos.

The Usos vs Dolph Ziggler e Robert Roode

Dopo essere stati travolti dalle rivalità di Roman Reigns e King Corbin per settimane, The Usos e Dolph Ziggler e Robert Roode combattono sul ring.

Elias vs Cesaro

A seguito di una non desiderata interruzione di Sami Zayn, Elias mette in pausa la sua esibizione musicale per affrontare Cesaro.

King Corbin umilia un tifoso

Un furioso King Corbin rovescia un drink su un fan della WWE, il che porta a un intervento di Roman Reigns...

Goldberg sfida "The Fiend" Bray Wyatt

Goldberg torna per chiedere l'Universal Championship e Bray Wyatt accetta la sfida dalla Firefly Fun House.

Daniel Bryan vs Heath Slater

Un Daniel Bryan ferito e maltrattato cerca di rimettersi in sesto contro Heath Slater, colpevole di aver parlato della sua sconfitta con "The Fiend" Bray Wyatt alla Royal Rumble.

Shinsuke Nakamura si vendica di Braun Strowman

Dopo che Braun Strowman ha lanciato una Open Challenge per il suo titolo intercontinentale, The King of Strong Style si avvale dell'aiuto di The Revival per offrire una punizione a The Monster Among Men.

Otis si allena con Tucker prima dell'appuntamento con Mandy Rose

In vista del suo appuntamento di San Valentino con Mandy Rose, Otis si rivolge a Tucker per prepararlo mentalmente per il grande giorno.

Apollo Crews vs Sheamus

Sheamus si prende un'altra vittoria contro Apollo Crews dopo i suoi recenti successi su Shorty G.

Alexa Bliss vs Naomi vs Dana Brooke vs Carmella

Alcune tra le migliori del marchio blu si incontrano in un Fatal 4-Way Match la cui vincitrice guadagnerà un'opportunità per il titolo femminile di SmackDown.