di Redazione Fox Sports - 08/02/2020 09:51 | aggiornato 08/02/2020 09:56

Si è conclusa con l'abbraccio tra i due amici-rivali, di fronte a oltre 52mila spettatori (pubblico più ampio mai registrato per una partita di tennis) l'esibizione benefica denominata "Match for Africa" di Città del Capo tra lo spagnolo Rafael Nadal e lo svizzero Roger Federer, servita a raccogliere fondi per la Fondazione che Federer ha istituito per sostenere l'educazione dei bambini di sei Paesi (oltre al Sudafrica, Namibia, Botswana, Malawi, Zambia, Zimbabwe).

Il match è stato vinto da Federer 6-4 3-6 6-3, e ha visto i due tennisti alzare il livello e l'intensità nel terzo set, dopo aver intrattenuto il pubblico anche con episodi divertenti, come ad esempio un paio di scambi tra ball-boys sul 4-1 40-15 per Nadal nel secondo set. In apertura c'è poi stato un doppio, Federer con Bill Gates e Nadal con Trevor Noah. Prima del match vero e proprio, il capitano della nazionale sudafricana di rugby Siya Kolisi ha regalato alla leggenda svizzera una maglia, ovviamente con il numero 8.