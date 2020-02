La Juventus cade a Verona e ora rischia l'aggancio dell'Inter e il ritorno della Lazio. Hellas da applausi e ora con vista Europa: decidono i gol di Borini e Pazzini.

di MarcoValerio Bava - 08/02/2020 22:54 | aggiornato 08/02/2020 23:06

La Juventus crolla a Verona e incassa la seconda sconfitta in Serie A. Parte forte l'Hellas, gioca con la solita personalità, imponendo un ritmo infernale alla gara e costringendo i bianconeri a correre spesso a vuoto e a sussultare quando Szczesny si supera sul tiro meraviglioso di Faraoni. È bella da vedere la banda Juric e nel primo quarto d'ora tira quattro volte sfiorando ancora il vantaggio su azione d'angolo: palla al centro, tiro-cross di Borini e Kumbulla da due passi non trova la deviazione giusta. Risposta Juve improvvisa con Douglas Costa che s'invola verso l'area avversaria, punta Gunter e scarica un destro spaventoso che Silvestri, con un miracolo, devia sulla traversa. Sfortunato il brasiliano, fortunato Alex Sandro poco dopo che prima causa la punizione da cui Kumbulla, scappando proprio all'ex Porto, porta avanti il Verona. Bentegodi in visibilio, ma il VAR interviene e segnala l'offside del difensore albanese.

Si ricomincia quindi con la punizione battuta da Szczesny e i fischi del pubblico gialloblu. Il Verona però sembra andare a velocità doppia rispetto agli avversari, Amrabat scende a destra e crossa al centro dove con affanno la Juve si salva. Bianconeri però ancora in credito con la sorte poco dopo, Ronaldo parte da sinistra e fa partire un destro a giro che si stampa sul palo. CR7 pericoloso ancora al 41', ancora destro a giro e palla fuori d'un soffio. I ritmi dell'Hellas calano nel finale di tempo e questo permette alla Juventus di prendere campo ed è ancora Ronaldo ad andare a un passo dallo 0-1, ma il colpo di testa sul cross d'esterno di Douglas Costa finisce largo.

La Juve ricomincia con il piglio con cui aveva concluso la prima frazione e cioè tentando di tenere in mano il pallino del gioco, ma il Verona quando riparte è sempre insidioso. Sarri toglie Higuain all'ora di gioco e inserisce Dybala, Juric risponde con Verre al posto di Veloso. Ma è Cristiano come al solito a spezzare l'equilibrio, a fare la differenza e lo fa con una splendida azione personale che parte nella propria metà campo e si conclude con un diagonale chirurgico che batte Silvestri. La Juve sembra in controllo, ha anche un paio di chance per colpire in ripartenza, ma un pasticcio firmato Bentancur-Pjanic lancia Borini che da posizione defilata trova il secondo palo e batte Szczesny. Verona che riprende a spingere con forza e in vantaggio all'86' grazie al rigore realizzato da Pazzini e concesso per un fallo di mano di Bonucci rilevato dopo l'on field review. Gli ultimi assalti bianconeri non scalfiscono la resistenza dell'Hellas che si regala una notte da sogno e ora può davvero puntare alla zona Europea. Tonfo rumoroso invece per la Juventus che ora rischia l'aggancio dell'Inter.

Serie A, le pagelle di Verona-Juve

Verona (3-4-2-1): Silvestri 7; Rrahmani 6,5, Kumbulla 7,5, Gunter 6; Faraoni 7, Amrabat 7, Miguel Veloso 6,5 (58' Verre 6), Lazovic 6 (78' Dimarco sv); Pessina 6,5, Zaccagni 6 (70' Pazzini 6,5); Borini 7. All. Juric 8

Juventus (4-3-3): Szczesny 6; Cuadrado 5,5, Bonucci 5, De Ligt 6, Alex Sandro 5,5; Bentancur 6 (81' De Sciglio), Pjanic 5, Rabiot 5,5; Douglas Costa 6,5 (71' Ramsey 5,5), Higuain 6 (59' Dybala 5), Ronaldo 7. All. Sarri 5

I migliori

Cristiano Ronaldo 7

Ormai non si ferma più, è una macchina che ha ingranato la quinta e viaggia spedita. Ventesimo gol in campionato. Parte dalla propria metà campo, chiede sponda a Bentancur e poi s'invola verso la porta di Silvestri che batte con un destro chirurgico. Continua a collezionare record: è il primo giocatore nella storia del club a segnare in dieci gare consecutive. Fuoriclasse.

Kumbulla 7,5

Segna, gli viene tolta la gioia del gol perché in fuorigioco di un paio di centimetri. Poi, però, si riprende la soddisfazione provocando il fallo di mano di Bonucci e il rigore del 2-1. Una gioia meritata perché questo ragazzo albanese gioca l'ennesima partita da grande difensore, da leader assoluto di una delle retroguardie meno battute d'Italia. Solido, coraggioso, puntuale. Non sbaglia praticamente nulla. È seguito da tutti i migliori club italiani ed europei ed è evidente il perché.

Borini 7

Uno stantuffo inesauribile, non molla mai, è indomabile e impagabile per l'impegno che mette in campo. È la mossa a sorpresa di Juric, che gli dà fiducia dopo una prova non eccellente a Roma contro la Lazio. Trascina il Verona fuori dalle sabbie mobili, suona la carica nel momento più difficile, segna il gol del pari e guadagna l'angolo da cui nasce l'azione del rigore. Encomiabile.

I peggiori

Pjanic 5

Leggero, superficiale, quasi fuori contesto in una partita in cui è richiesta invece tanta intensità, dove la sciabola è da preferire al fioretto. Non illumina mai la manovra della Juventus, è piatto, senza spunti. Diventa letale quando con un retropassaggio sconsiderato lancia Borini verso il gol del pareggio.

Dybala 5

Non entra bene in partita, stavolta il cambio di Sarri non paga. Abulico, impreciso. Gira sempre a largo dalla porta, non riesce mai a dare sostanza all'azione offensiva. Male anche nelle conclusioni, in quello che in teoria dovrebbe essere il piatto forte della casa. Serata no.

Bonucci 5

Una partita attenta, senza sbavature, poi però la luce si spegne quando mancano tre minuti al novantesimo. Salta in modo assolutamente scomposto, braccio altissimo e rigore inevitabile nel momento in cui intercetta il colpo di testa di Kumbulla. Un'ingenuità clamorosa, ancor più pesante perché arriva da un giocatore della sua esperienza.