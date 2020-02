L'Atalanta rimonta la Fiorentina e sbanca il Franchi dopo 27 anni. Decide il gol nella ripresa di Malinovskyi. Ora la Dea vola al quarto posto e supera la Roma.

di MarcoValerio Bava - 08/02/2020 17:04 | aggiornato 08/02/2020 17:17

L'Atalanta rimonta, batte la Fiorentina al Franchi - cosa che non accadeva dal '93 in Serie A - e si proietta in zona Champions. Partita frizzante sin da subito e meglio l'Atalanta nella prima mezzora, anche se i viola non si fanno schiacciare e quando trovano spazio per ripartire sono sempre insidiosi. La prima grande occasione del match è nerazzurra, ma Dragowski para sul tentativo di Castagne. Altra chance poco dopo, ma Pasalic manda di un niente sul fondo da ottima posizione. Il ritmo della Fiorentina però sale col passare dei minuti e Cutrone ha la prima possibilità di far male, ma Gollini in uscite respinge. La squadra di Iachini passa al 32' con Chiesa che calcia forte dalla distanza e sorprende un non perfetto Gollini. Reazione bergamasca che c'è e Pasalic si fa murare sul più bello da un super intervento di Dalbert.

La ripresa inizia senza Cutrone, che lascia il posto a Vlahovic, e con il pari immediato dell'Atalanta che trova l'1-1 con Zapata lesto a ribadire in rete una respinta di Dragowski sul tentativo di scavino di Gomez. Dea ora dominante e in costante pressione anche grazie al talento di Gomez e Ilicic che defilato sulla sinistra crea non pochi problemi alla Fiorentina.

La Fiorentina però reagisce, riesce a uscire dalla morsa atalantina e con Vlahovic mette paura alla Dea: egoista il serbo che va al tiro, dopo essersi liberato di Toloi, con Chiesa solo a centro area e pronto a battere a rete. La stanchezza cresce e con essa anche i falli, la tensione. Ne risente lo spettacolo, perché la partita si spezzetta, con tanti interventi dell'arbitro Mariani. A rompere l'equilibrio ci pensa il neo entrato Malinovskyi che calcia dalla distanza e trova la complicità di un pessimo Dragowski ed è sorpasso Atalanta. Iachini allora si gioca il tutto per tutto: fuori Pulgar e dentro Sottil. Gli ultimi assalti viola però sono sterili e così l'Atalanta può festeggiare un successo pesante, tre punti che la proiettano al quarto posto in classifica.

Serie A, le pagelle di Fiorentina-Atalanta

Fiorentina (3-5-2): Dragowski 4,5; Milenkovic 6, Pezzella 6, Igor 5,5; Lirola 6, Benassi 5,5 (84' Badelj sv), Pulgar 6 (78' Sottil sv), Castrovilli 6, Dalbert 6,5; Chiesa 6,5, Cutrone 5,5 (46' Vlahovic 5). All. Iachini 5,5

Atalanta (3-4-1-2): Gollini 5,5; Toloi 6, Palomino 6,5, Djimsiti 6; Castagne 6,5, Freuler 6,5, Pasalic 5,5 (64' Malinovskyi 7), Gosens 6; Gomez 6,5 (90' Tameze sv); Ilicic 6,5, Zapata 6,5. All. Gasperini 6,5

I migliori

Malinovskyi 7

Entra e risolve la partita. Azzecca la mossa Gasperini, toglie uno spento Pasalic e dà fiducia al fantasista ucraino che risolve una partita complicata rilancia la Dea in zona Champions. La complicità del portiere della Fiorentina è evidente, ma a lui poco importa: firma il terzo gol in Serie A, un gol di fondamentale importanza.

Chiesa 6,5

Trova il vantaggio con un destro splendido dai venticinque metri, una sassata di controbalzo che sorprende Gollini e fa esplodere il Franchi. L'Atalanta però poi non molla e ribalta la partita. Lui è l'ultimo a mollare e per distacco la minaccia più concreta per la squadra di Gasperini. Non basta.

I peggiori

Vlahovic 5

Impatto assolutamente negativo sulla partita. Prende il posto di Cutrone, lo fa rimpiangere. Non dà alcun apporto ai suoi, solo nervosismo e egoismo. Spreca una buona occasione, preferisce il tiro con Chiesa solo a pochi passi. Poi tante proteste e nessuno spunto degno di nota. Viene mangiato dai difensori atalantini.

Dragowski 4,5

Clamoroso l'errore sul gol di Malinovskyi, un non intervento che permette il sorpasso all'Atalanta e condanna la Fiorentina. Il tiro dell'ucraino è prevedibile, leggibile, arriva dalla distanza, lui inspiegabilmente non ci mette nemmeno le mani e apre la porta agli avversari.