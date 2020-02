Il capitano del Real Madrid se l'è presa col suo ex compagno di squadra dopo un fallo.

08/02/2020

In passato - e forse anche in futuro - compagni, oggi avversari. Anzi, nemici. Sergio Ramos, si sa, non guarda mai in faccia a nessuno. Capitano e leader carismatico del Real Madrid, giocatore non proprio simpaticissimo ai più. Tra questi potrebbe rientrare anche Martin Odegaard, predestinato di casa Blancos ma attualmente in prestito al Real Sociedad. Poco importa se stendi sua maestà Sergio Ramos con un fallaccio.

Come riportato dalla trasmissione tv spagnola El Chringuito, infatti, il difensore delle Merengues non avrebbe preso benissimo un colpo subito da Odegaard durante il match valido per i quarti di Coppa del Re tra le due compagini (per la cronaca, vinto dal Real Sociedad 3-4 al 95', ndr). Sergio Ramos si accascia a terra, ma il norvegese lo invita a rialzarsi con un eloquente gesto della mano.

Sergio Ramos insulta Odegaard

Ed è qui che scatta la furia del capitano del Madrid, che si lascia andare a un elegantissimo:

Me c**o en tu p**a madre.

Tradotto letteralmente ha poco senso, malgrado si riesca a cogliere ugualmente qualche sfumatura colorita. In realtà è un molto più semplice “Vaf*****lo”, gentilezza che Sergio Ramos dovrà avergli proferito anche al 22' del primo tempo: minuto nel quale Odegaard ha timbrato il cartellino per la prima volta al Bernabeu. Sì, ma con la maglia del Real sbagliato. Nell'attesa che il buon Sergio sbollisca la rabbia nei confronti di Martin, comunque, tutto lo stadio ha applaudito il norvegese al momento della sua sostituzione. Magari un giorno diventeranno amici.