Fonseca ha convocato la squadra al centro sportivo per tornare subito al lavoro in vista dell'Atalanta.

di Redazione Fox Sports - 08/02/2020 14:24 | aggiornato 08/02/2020 14:36

No, non può esserci riposo dopo Bologna e Sassuolo. La Roma torna a sudare. Lo fa a Trigoria richiamata dal suo tecnico, c'è bisogno di una sterzata. Il grande derby disputato contro la Lazio è già un lontano ricordo, reminiscenza di una squadra che non c'è più. Sono bastati 180 minuti, 7 gol subiti e 4 fatti. Ora la zona Champions inizia a farsi un po' troppo affollata per i piani dei giallorossi.

Per questo Fonseca ha pizzicato i suoi ragazzi. Ci si allena subito, altro che weekend libero. Questa mattina la Roma si è ritrovata a Trigoria per smaltire le scorie della brutta sconfitta contro la banda di Mihajlovic. Scacciare dalla mente l'incubo Musa Barrow: non dev'essere stata una gran nottata.

Roma, confronto e poi seduta d'allenamento

Prima della sgambata, però, quattro chiacchiere. Il tecnico portoghese ha riunito tutto il gruppo per un confronto più che doveroso, necessario. Parlare è servito anche a prendere una decisione importante: niente ritiro. I giallorossi si avvicineranno alla partita contro l'Atalanta (in programma sabato 15 febbraio, ndr) come se dovessero affrontare un match qualunque.

Il problema, come ammesso da Fonseca nel post Roma-Bologna, è emotivo. Serve dunque più una scossa che una punizione. Quello dei giallorossi è un gruppo giovane che deve ancora trovare la propria identità, allenatore e società ne sono consapevoli. Per superare questo brutto momento Fonseca dovrà affidarsi ai senatori - Dzeko e Kolarov su tutti - e al lavoro sul campo. In periodi come questo non esiste miglior medicina.