Roma, Kolarov: "Uniti usciremo da questa situazione"

Al termine di Roma-Bologna ha parlato così in zona mista Aleksandar Kolarov:

Il Bologna ha meritato di vincere, noi non siamo stati all'altezza ma non sarei così negativo. Siamo solo a inizio febbraio. Ho chiesto io di parlare perché sono il più anziano. Ci sono tanti ragazzi giovani, alcuni non parlano nemmeno italiano ed è giusto che sia io a parlare. Ci sono dei momenti nel calcio che sono negativi, ci è capitato anche l'anno scorso. Sono cose che capitano, non facciamo drammi. Non abbiamo fatto belle partite. Io non la vedo così negativa, voi create molta negatività. Abbiamo perso la partita, il Bologna ha meritato, che dobbiamo fare? I problemi di testa ci sono anche nelle altre squadre. È giusto prendersi responsabilità, è giusto dire che loro stavano meglio in campo. Ci sono dei momenti in cui non sei lucido e sbagli. Abbiamo anche parlato nello spogliatoio ma io mi tengo stretti i miei amici e sicuramente insieme, anche con l'allenatore, usciremo da questo momento. Mancano ancora quattro mesi quindi più uniti siamo e meglio è