La Fiorentina può dunque tornare a sorridere, il francese è sulla via del recupero.

di Redazione Fox Sports - 08/02/2020 19:22 | aggiornato 08/02/2020 19:35

Habemus Ribery. Finalmente, per la Fiorentina e per il calcio italiano. Il grande colpo estivo della viola sta per rientrare in campo. Ci voleva, per Iachini e i suoi. Ribery non calcia un pallone dal 30 novembre a causa di quella caviglia dolorante e poi operata. Un lungo calvario che sembra essere arrivato ai titoli di coda.

Ci aveva pensato già ieri la Fiorentina stessa, con un comunicato, ad anticipare il suo rientro:

ACF Fiorentina comunica che nella mattinata di oggi (ieri, ndr) il calciatore Frank Ribery è stato sottoposto ad intervento di rimozione dei mezzi di sintesi applicati in data 14 dicembre 2019. Da lunedì il calciatore potrà, dunque, iniziare il ricondizionamento atletico attraverso lavoro individuale in palestra e sul campo.

A queste belle parole è seguita la dolce melodia pronunciata da Pradè nel post-partita di Fiorentina-Atalanta. Il ds viola ha parlato con maggiore chiarezza in merito ai tempi di recupero del francese, ecco il suo intervento in zona mista:

Ribery avrebbe rappresentato un tassello fondamentale per la crescita della squadra, non averlo con noi è stato devastante. Lunedì tornerà e ci darà la sua mano: ci vorranno 8-10 giorni per il suo ritorno in campo totale.

Musica per le orecchie dei tifosi della Fiorentina.