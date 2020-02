I tifosi hanno esagerato con lo sfottò, coinvolto anche "l'arbitro".

di Redazione Fox Sports - 08/02/2020 20:52 | aggiornato 08/02/2020 21:03

Quando lo sfottò sfocia nel macabro. Un tantino esagerato - e soprattutto inquietante - quando si parla di calcio. Comunque, non devono essere dello stesso avviso i tifosi del Porto (con tutta probabilità la frangia più estrema) rei di aver caricato un po' troppo il clasico di questa sera contro il Benfica. La situazione in classifica è sportivamente preoccupante per i Dragões di Sérgio Conceição, secondi a 7 punti dai rivali storici e con quella che sembra essere l'ultima spiaggia per il titolo da giocarsi stasera (ore 21:30).

Porto: impiccato manichino con la maglia del Benfica

Per questo nel viadotto che porta all'Estádio do Dragão di Oporto i supporter di casa hanno lasciato un messaggio particolare: due manichini, appesi, impiccati. Uno con la maglia del Benfica e uno con quella dell'arbitro, che non si sa mai. Lo rende noto A Bola pubblicando le foto incriminate.

Ora le aquile proveranno a rispondere sul campo. Per confermare la supremazia nazionale e cancellare quanto visto nella strada per lo stadio, non una bella immagine. Meglio parlare di calcio giocato. Porto-Benfica: chi vince riapre o chiude il campionato. Ai tifosi deve interessare solo questo.