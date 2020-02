L'ivoriano è stato a un passo dalla cessione all'Al-Sadd, saltata per motivi burocratici: ora si prova a ricucire lo strappo col club.

di Daniele Minuti - 08/02/2020 11:54 | aggiornato 08/02/2020 11:59

La prima metà di stagione del Parma è stata senza alcun dubbio di alto livello, con i ragazzi di D'Aversa che si trovano al momento al sesto posto (a pari punti con Cagliari e Milan) viaggiando così verso una salvezza tranquilla e accarezzando qualche sogno europeo. Ma in casa dei Crociati c'è da chiarire ancora il caso legato al futuro di Gervinho.

L'ex romanista è stato protagonista di una vicenda molto confusa durante la sessione di calciomercato di gennaio, con il suo allenatore che in conferenza ha rivelato di non vederlo al campo di allenamento da giorni convinto che fosse sul punto di essere ceduto.

Gervinho era infatti a un passo dal passare fra le fila dell'Al-Sadd, squadra del campionato del Qatar. Ma per questioni burocratiche il suo trasferimento nella formazione allenata da Xavi è saltato e l'ivoriano è stato quindi messo formalmente fuori rosa dal Parma.

Parma, Gervinho potrebbe essere reintegrato in rosa

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l'esterno offensivo starebbe provando a ricucire lo strappo con i suoi compagni di squadra e con la dirigenza. Tentativo partito con un incontro faccia a faccia con D'Aversa nel tentativo di spiegare la sua assenza dagli allenamenti.

Ora Gervinho vorrebbe tornare a lavorare con il resto della squadra in modo da aiutare i Ducali a continuare la bella cavalcata in campionato, ma la decisione ora sta al club e al tecnico. L'attaccante potrebbe quindi rientrare presto in gruppo, anche perché al momento il Parma deve affrontare in questi giorni un'emergenza per quanto riguarda il reparto avanzato per via delle assenze di Inglese, Cornelius, Karamoh e Kulusevski.

La prossima sfida sarà difficile, con i Crociati che ospiteranno la Lazio al Tardini e chissà che D'Aversa non possa dare il suo assenso al rientro di Gervinho in gruppo per avere un'arma in più contro i biancocelesti.