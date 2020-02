L'allenatore è reduce da tre vittorie consecutive tra Coppa Italia e campionato.

di Redazione Fox Sports - 08/02/2020 12:29 | aggiornato 08/02/2020 12:59

Non è stata una settimana semplice per Rino Gattuso, nonostante le sue tre vittorie consecutive alla guida del Napoli (tra Coppa Italia e Serie A). Subito dopo l'ultima, quella in casa della Sampdoria di lunedì scorso, l'allenatore è dovuto tornare di corsa a casa per andare dalla sorella, ricoverata in terapia intensiva a causa di un malore.

Per questo motivo il tecnico non ha presenziato la conferenza stampa immediatamente successiva al match vinto a Marassi, ma alla vigilia della sfida di Serie A con il Lecce Gattuso è tornato regolarmente a rispondere alle domande dei giornalisti:

Quella di domani è una partita trappola. Se domani non giochiamo come con la Juve o con la Lazio, loro ci palleggiano in faccia. Perché il Lecce fa così se glielo lasci fare. È una squadra che può farti male, quindi dobbiamo preparare bene la partita mentalmente. Dobbiamo avere la stessa cattiveria delle ultime uscite senza sottovalutare nessuno: domani abbiamo tutto da perdere.

Sulla formazione ha aggiunto:

Abbiamo quattro giocatori per due posti in tutti i ruoli. Sicuramente domani giocherà Koulibaly dal 1'. Mi tocco, speriamo non succeda nulla.

Vietato parlare di futuro:

Il mio futuro non ha importanza, conta solo il Napoli. Io ho un anno e mezzo di contratto con delle opzioni, ma non ho fretta. Sono orgoglioso di allenare questa società, il mio contratto non è la priorità.

Il gioco del Napoli:

Per il gioco che vogliamo fare ci serve stare in movimento. Poi non dobbiamo impaurirci se l'avversario spinge, non dobbiamo abbassarci. Sono tanti anni che il Napoli, ogni volta che succede un mezzo episodio, può perdere le partite. Vietato fare le cose a metà. Contro la Samp se non avessimo preso l'eurogol di Quagliarella sarebbe finita in un altro modo.

Tenere alta la tensione:

Sono contento di quello che stiamo facendo, soprattutto per l'impegno che la squadra mette nella quotidianità. Se ogni giorno li stuzzichi, questi ragazzi rispondono subito. Spero che non vengano a mancare voglia ed entusiasmo.

Le condizioni di Fabian Ruiz e Allan:

Fabian per 10 giorni ha avuto sempre febbre a 39-40, ora si allena ma non è al top. Allan pure si allena da 4-5 giorni e voglio sentire come sta, preferisco chi è al 100%, ce la sta mettendo tutta.

Battere il ferro finché è caldo:

Con la Fiorentina abbiamo toccato il fondo, è stato imbarazzante a livello di voglia. Non ci voglio ripensare. Siamo consapevoli di essere forti, ma noi oggi valiamo 30 punti. Insigne ha detto che abbiamo fatto i danni, ma li abbiamo fatti tutti. Anche io. Perciò non possiamo permetterci di guardare tra 7-8 partite, aver riacceso l'entusiasmo è già un passo in avanti. Ora battiamo il ferro che è caldo, pensando gara dopo gara consapevoli che possiamo fare molto di più.

Il cambiamento può arrivare solo sentendosi "a casa" in settimana:

Tutti noi abbiamo paura. Domani abbiamo più di 40 mila tifosi allo stadio ed è semplice pensare di vincere facile. Si migliora durante la settimana, lavorando sui propri errori e mettendosi a disposizione. Ci sono tanti nuovi, e la squadra deve fargli sentire il calore. Bisogna stare al campo d'allenamento con grande entusiasmo. Oggi il gruppo sta bene, vive il centro sportivo. Stare qui non deve essere un peso.

Gattuso ha rilasciato anche un giudizio su Politano:

Politano è un giocatore forte. Ha velocità, tecnica, ci può dare una grandissima mano. È diverso da Callejon, abbiamo tante alternative in tutte le posizioni.

Mertens e Milik incompatibili?