L'allenatore dei rossoneri torna a giocare un derby della Madonnina da ex.

di Redazione Fox Sports - 08/02/2020 13:03 | aggiornato 08/02/2020 13:28

L'allenatore del Milan, Stefano Pioli, si è presentato come di consueto per la conferenza stampa di presentazione del match di Serie A in programma domani, che in questa circostanza mette i rossoneri di fronte all'Inter nel derby della Madonnina.

Alle ore 20:45 di domenica, infatti, si disputerà a San Siro la stracittadina di Milano, gara valevole per la 23a giornata del campionato di Serie A, quarta del girone di ritorno. L'allenatore emiliano l'ha presentata presso la sala stampa del "Milanello Sports Center" di Carnago:

Loro hanno fatto meglio di noi da inizio di campionato fino a dicembre, ora noi stiamo cercando di recuperare: speriamo di giocare bene questo derby. Tutte le partite si preparano per vincere, e per farlo bisogna giocare meglio dell'avversario. Ibra come sta? Ha svolto un lavoro programmato e individuale, oggi si allenerà con la squadra e se dovesse superare questo step allora domani sarà a disposizione.

Partita di scacchi con Conte?:

Credo che la parte più bella del nostro lavoro sia studiare la strategia per la partita. Sicuramente l'abbiamo preparata tenendo anche conto delle caratteristiche degli avversari. Domani vedremo se sarà stata la strategia giusta. Eriksen dietro Lukaku? Non credo che l'Inter cambierà. Noi stiamo lavorando per essere pericolosi al netto delle scelte degli avversari. Ogni partita offre delle possibilità. Loro non perdono da tempo ma noi dovremo avere la faccia di Ibra: carica, determinata. Dobbiamo essere convinti di poterci giocare tutte le nostre carte.

Pioli non vuole commentare le frasi di Spalletti:

Non ho tempo da perdere. Chi si concentra troppo su passato e futuro non si gode il presente. E il mio presente fa rima con le sfide come il derby. Tutta la mia attenzione è sulla partita.

Com'è cambiato il Milan da quando ha un nuovo allenatore? Pioli risponde così:

Una squadra deve mostrare di avere le idee chiare. Scegliere una strategia e portarla avanti con concetti ben definiti dall'inizio alla fine. Questo è quello che dobbiamo fare domani, sapendo che comincia un periodo molto importante della stagione.

Le condizioni di Kjaer, Krunic e Conti:

Stanno tutti bene e sono recuperabili, ho solo un dubbio su Krunic. Chi prenderei dell'Inter? nessuno, sono grandi giocatori ma sono felice dei miei.

Il Milan non vince un derby da anni:

Lo trovo uno stimolo in più, giocheremo consapevoli delle nostre forze e delle difficoltà. Ci arriviamo bene e con tanta convinzione. Il Milan può vincere perché è una squadra forte, in salute e con giocatori che possono indirizzare il risultato di una partita.

La vittoria avrebbe grande significato per diverse ragioni.