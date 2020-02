Il comunicato del club rossonero chiarisce i tempi di recupero, salterà il derby di domenica.

di Redazione Fox Sports - 08/02/2020 16:16 | aggiornato 08/02/2020 16:21

L'aveva predetto Stefano Pioli in conferenza stampa. Il Milan c'è, è pronto per il derby (Ibra compreso). Ma aveva come unico dubbio quello riguardante Rade Krunic. Dubbio sciolto, in negativo però. L'infortunio del bosniaco è più grave del previsto. Contro l'Inter non ci sarà, per un'assenza che rischia di essere la prima di una lunga serie. A confermarlo è la stessa società rossonera tramite un comunicato ufficiale:

AC Milan comunica che Rade Krunić è stato sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una frattura da stress del terzo osso metatarsale del piede destro che richiede un trattamento conservativo. Il giocatore effettuerà un ulteriore controllo radiografico fra 1 mese.

Pioli dunque, vista la carenza di alternative a centrocampo, potrebbe anche optare per un 4-4-1-1 in vista del derby. Kessié e Bennacer vestiranno il ruolo di mediani, Castillejo e Bonaventura quello degli esterni. Davanti la strana coppia Calhanoglu-Ibrahimovic, con il turco che partirà più arretrato rispetto all'asso svedese. Nulla da fare invece per Krunic: il bosniaco tornerà in campo tra minimo un mese. Con buona pace del Milan.