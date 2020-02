L'ex difensore dell'Inter ammette di non aver ponderato bene il suo trasferimento in bianconero.

di Redazione Fox Sports - 08/02/2020 11:05 | aggiornato 08/02/2020 11:13

A posteriori, dopo solo 4 presenze e l'antipatia di entrambe le parti in causa, è complicato dargli torto. Perché Lucio, ex centrale brasiliano, si è pentito del proprio trasferimento alla Juventus. Un passaggio che l'ha di fatto costretto a inimicarsi il popolo nerazzurro, per il quale - dopo essersi rivelato come uno dei protagonisti del Triplete - era ormai un idolo.

Colpa anche di alcune parole fuori posto pronunciate al momento del suo arrivo, ma è acqua passata. Almeno per Lucio. Che tornando indietro non rifarebbe mai la scelta di lasciare l'Inter per la Juventus.

Lucio: "Mi pento di essere andato alla Juve"

Ecco cosa ha detto il brasiliano a La Gazzetta dello Sport:

È stata una decisione sbagliata. Stramaccioni mi diceva di rimanere, ma Branca ogni dieci minuti mi chiamava per dirmi di cercarmi una squadra. Non mi erano arrivate offerte allettanti, e giunto all'ultimo giorno di mercato non avevo altre opzioni.

Lucio ha parlato anche di Antonio Conte, suo allenatore nella breve esperienza in bianconero.