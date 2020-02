Rosso per Florenzi 🔴😓 Disastro Valencia in casa del Getafe 3⃣-0⃣ #LaLiga #DAZN pic.twitter.com/Aw0GobL1QS

Nel finale di gara, poi, Mata ha chiuso la partita segnando il terzo che ha annichilito le residue speranze di rimonta del Valencia. In attesa dell'impegno del Siviglia quarto con 39 a Vigo contro il Celta, il Getafe si piazza così a quota 42 in classifica della Liga , da solo al terzo posto.

Brutta sconfitta in Liga del Valencia, prossimo avversario dell'Atalanta in Champions League, che è caduto 3-0 sul campo del Getafe, mancando l'occasione di superare gli "Azulones" al terzo posto. Dopo lo 0-0 del primo tempo i padroni di casa si sono scatenati e con un uno-due terribile in meno di dieci minuti si sono portati avanti 2-0 grazie alla doppietta di Molina.

