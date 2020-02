Il tecnico biancoceleste vuole tornare a vincere dopo il pari con il Verona.

08/02/2020

Il pareggio con il Verona ha impedito alla Lazio di arrivare a questo turno di Serie A da seconda della classe, sorpassando l'Inter e piazzandosi poco dietro la Juventus. La squadra di Simone Inzaghi si è dovuta "accontentare" del terzo posto in classifica, muovendosi in avanti di un solo punto che però le ha permesso di non interrompere la serie di risultati ulti consecutivi, arrivata ormai a toccare quota 17.

Al Tardini, nella prossima partita di Serie A, i biancocelesti proveranno a rendere ancora più sostanzioso questo dato, possibilmente tornando a vincere. Alla vigilia del match ne ha parlato come sempre Simone Inzaghi, nella conferenza stampa della vigilia all'interno del centro sportivo di Formello

Mercoledì eravamo delusi per il risultato, contro il Verona abbiamo fatto una grande partita. C'era amarezza per non aver trovato i 3 punti, ma la consapevolezza di aver fatto un'ottima gara. Abbiamo speso tanto fisicamente e mentalmente, forse di testa ancora di più. L'acquisizione della vittoria ci avrebbe creato meno scompensi.

Tra infermeria e squalifiche, la rosa si è accorciata:

Non avremo Radu, Milinkovic, Bastos e Lulic, che oggi a malapena camminava. Generosissimo, si è trascinato da oltre un mese un problema alla caviglia, speriamo non debba fermarsi per tanto. Il nostro capitano è un giocatore importante per noi. Il mio augurio è che ce la possa fare per l'Inter, ma non ci sono certezze. A oggi direi assolutamente di no.

Sugli obiettivi della Lazio:

Non è una frase fatta: mancano sedici partite, ci sono tantissimi punti in palio e quindi dobbiamo fare il nostro percorso. Vediamo giorno per giorno, ogni partita nasconde delle insidie grandissime. Il Parma è rivelazione del campionato come il Verona, ha un ottimo allenatore e giocatori fisici. Sarà la terza gara in una settimana. Dovremo essere pronti.

Sulle scelte di formazione:

Valuterò domani se mettere Marusic e far riposare Lazzari, così come la posizione di Acerbi. Potrebbe anche giocare sul centrosinistra. Gli altri due posti se li giocano Patric, Luiz Felipe e Vavro. Non guardo il Parma, ma solo i miei giocatori pensando a eventuali sostituzioni per mettere in campo qualche giocatore fresco. Dovremo fare attenzione agli infortuni. Cataldi e Correa rientrano, avranno voglia di giocare ma non partiranno dall'inizio.

Sulla lotta Scudetto:

Stiamo facendo qualcosa di sensazionale. Non trovando una Juve o un'Inter a questi ritmi, saremmo al comando in altri campionati. Dobbiamo guardare in casa nostra. Questa settimana serve un ultimo sforzo, sono stati dei giorni intensi, dispendiosa. A Parma serve la massima attenzione.

