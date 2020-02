Il centrale è in uscita dal club di Florentino Pérez.

di Redazione Fox Sports - 08/02/2020 09:51 | aggiornato 08/02/2020 10:01

Pensa già al futuro, la Lazio. Un futuro dal sapore di grande Europa con in sottofondo la musichetta della Champions League. Dolce melodia che a Formello non ascoltano da troppo tempo, e che mai come in questa stagione pare essere raggiungibile. Per questo Igli Tare è già al lavoro. Chiama, si guarda intorno, programma. Il ds biancoceleste sta cercando un difensore centrale di livello per la prossima stagione. Piace Kumbulla, ma la vera occasione potrebbe chiamarsi José Ignacio Fernández Iglesias: per gli amici Nacho, grazie.

Come riporta il Corriere dello Sport, il centrale è in uscita dal Real Madrid. Anche se non è ancora ben chiaro quale sia la scadenza del suo contratto: qualcuno dice 2022, Don Balòn 2020. Non è un dettaglio da poco. Nel caso avesse ragione la famosa rivista iberica, la Lazio potrebbe assicurarsi un colpo a zero di spessore.

Lazio, tutto su Nacho Fernández

Altrimenti, beh, qualcosa bisognerà sborsare. La valutazione del difensore si aggira attorno ai 15 milioni di euro. Non troppi, ma neanche “bruscolini”. Comunque cifra alla portata visto che solo un'estate fa il club di Lotito ha speso circa 12 milioni per assicurarsi Vavro, finora deludente. A lui - dato l'investimento - verrà data una seconda chance, e con lo slovacco sembrano certi del posto anche l'anno prossimo Patric, Luiz Felipe, Acerbi e Radu. In uscita c'è Bastos, Nacho Fernández prenderebbe il suo posto.

Lo spagnolo ha da poco compiuto 30 anni. Qualche mese fa interessava anche alla Roma, non se n'è fatto nulla. Ora potrebbe ritrovare la Capitale sponda Lazio. Troppo poche le 9 presenze collezionate finora tra tutte le competizioni. Complice l'infortunio al legamento collaterale che l'ha tenuto fuori due mesi, Zidane lo ha scaricato. Nacho Fernández, infatti, non è stato convocato neanche per il derby contro l'Atletico Madrid. C'è aria di rottura. Un sottofondo da Champions League: da qui a poco potrebbe chiamarlo la Lazio.