L'ex Milan ha risposto con un sinistro incredibile all'incrocio.

di Redazione Fox Sports - 08/02/2020 18:41 | aggiornato 08/02/2020 18:48

Mai fare un torto a Ricardo Kakà. Specie quando è tuo avversario su un campo di calcio, non è saggio. È avventato, però adrenalinico, lo sa bene JamBoyFresh. Così si chiama su Twitter lo spavaldo autore di un tunnel all'asso brasiliano durante Reach Out FC-Hackney Wick FC: partita di spicco di uno dei tanti campionati amatoriali inglesi.

Domanda spontanea: che cosa c'entra Kakà in Reach Out FC-Hackney Wick FC? Semplice. Il brasiliano è stato sponsorizzato da Adidas come promotore di una nuova campagna pubblicitaria del noto marchio d'abbigliamento sportivo. E piuttosto che recitare in goffe marchette, Ricky si è allacciato gli scarpini per fare ciò che gli riesce meglio al mondo: dipingere calcio.

Tunnel a Kakà, il brasiliano si vendica

Doveva essere la sua giornata, gliel'ha scippata dai piedi JamBoyFresh. Avversario astuto e coraggioso. Finta di proteggere il pallone, tocco di suola e via: tunnel a Kakà. Il video del 'misfatto' è ben presto diventato virale sui social, tra battute e prese in giro - ironiche - per il fenomeno ex Milan. Che ha risposto.

@hackneywickfc left back and one of our longest serving players @jamboyfresh nutmegs the legend @kaka in Hackney 💥All my guys are ballers pic.twitter.com/ks7EB6z5Fz — Hackney Wick FC (@HackneyWickFC) February 8, 2020

Lo ha fatto sul campo, ovviamente, poi tramite Twitter. Kakà ha infatti pubblicato sul proprio profilo un contro-video, non ci stava. Qui si vede il brasiliano andarsene sulla fascia e scaricare un sinistro clamoroso all'incrocio dei pali.

Well done @jamalfarid14 👏🏼👏🏼 you gave me extra motivation to be 100% unfair 😜 #predator pic.twitter.com/ftwqKcLPIo — Kaka (@KAKA) February 8, 2020

Bravo JamBoyFresh. Mi hai dato motivazione extra per essere al 100% antisportivo.

Tra abbracci, risate e sorrisi, una cosa pare certa: mai provocare Ricardo Kakà.