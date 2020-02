Ecco cosa ha detto il tecnico dei bianconeri al Bentegodi.

Clamoroso al Bentegodi? Sì, ma non troppo. Per chi non lo avesse capito, il Verona ha dimostrato da tempo di essere tutt'altro che un fuoco di paglia. Ne ha fatto parzialmente le spese la Lazio in settimana, lo ha provato sulla propria pelle la Juventus questa sera. La squadra di Juric inanella l'ottavo risultato utile consecutivo, quella di Sarri la seconda sconfitta nelle ultime tre giornate: tre ko nelle ultime cinque trasferte.

Non è contento il tecnico dei bianconeri. La sconfitta subita in rimonta brucia, anche perché le inseguitrici premono. Sarri ha parlato del match e del momento della sua Juventus ai microfoni di DAZN:

In questo momento abbiamo differenza di rendimento e risultati tra le partite in casa e in trasferta. Volevamo risolverlo stasera ma sapevamo che fosse una partita difficile. Nella fase iniziale abbiamo fatto discretamente bene, dopo i due pali siamo andati anche in vantaggio. Ma non si possono perdere dei punti per leggerezze come quella di questa sera sul gol dell'1-1.

Meriti e demeriti, Sarri fa i complimenti all'Hellas:

I meriti del Verona sono fuori discussione. Ci hanno aggredito per tutta la partita mettendoci in grande difficoltà, però eravamo stati bravi ad andare in vantaggio. Dobbiamo toglierci di dosso quella superficialità che ha riaperto la gara quando stavamo sull'1-0. Nella prima mezz'ora c'erano grandi meriti dell'Hellas, negli ultimi 20 minuti grandi demeriti nostri. Loro erano calati d'intensità.

Questa Juventus non sta bene mentalmente:



La testa è uno degli aspetti più importanti del calcio. Con la testa si comanda la tattica e la prestazione fisica, è tutto collegato. Dobbiamo capire che vincere non è scontato: vincere è difficile e per la Juventus è sempre più difficile anno dopo anno. Per farlo dobbiamo lottare di più, sporcarci di più. Questa squadra si allena nella maniera giusta ma in partita non riesce a tirare fuori il potenziale di punti che avrebbe per questi episodi.

Infine, Sarri ha spiegato la sostituzione di Higuain (uscito dal campo piuttosto arrabbiato, ndr):