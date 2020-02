Si sono dovuti accordare, il gruppo Exor e l' Agenzia delle Entrate . Colpa di 2,6 miliardi di asset non dichiarati da Fca nel 2014 (a causa della sottostima di 5,1 miliardi di Chrysler, ndr), anno nel quale le sedi legali e fiscali di Fiat Chrysler Automobiles sono state trasferite dall'Italia rispettivamente nei Paesi Bassi e nel Regno Unito. Per questo John Elkann, presidente di Fca, ha riconosciuto al Fisco ben 730 milioni di euro . Una cifra che in qualche modo va a toccare anche la Juventus , visto che Fca fa parte del gruppo Exor esattamente come i bianconeri del patron Andrea Agnelli. Gestore della maggioranza del pacchetto azionario del club.

