Il brasiliano dice la sua sul derby: "Mi piacerebbe tornare in rossonero, ma adesso non è il momento giusto".

di Daniele Minuti - 08/02/2020 16:45 | aggiornato 08/02/2020 16:49

Il conto alla rovescia per il derby di Milano è ormai quasi terminato, con la sfida di San Siro che potrebbe risultare decisiva per il futuro del campionato dell'Inter (che cerca di tenere il passo della Juventus prima in classifica) e del Milan (nel tentativo di non allontanarsi troppo dalla zona Europa).

Uno dei motivi di ottimismo maggiori per la squadra rossonera è il probabile ritorno in squadra dal primo minuto di Zlatan Ibrahimovic, che dopo l'assenza nella partita della scorsa settimana contro il Verona dovrebbe essere a disposizione di Pioli come annunciato dallo stesso tecnico nella conferenza stampa odierna.

Proprio sull'attaccante svedese poggiano le speranze di un'altra leggenda rossonera interpellata sul derby come Kakà. Il brasiliano ha parlato in una lunga intervista lanciandosi anche in un pronostico in vista di Inter-Milan che chiuderà la 23esima giornata di campionato.

Ibrahimovic sarà protagonista del derby fra Inter e MIlan secondo Kakà

Inter-Milan, il pronostico di Kakà: "Segnerà Ibrahimovic"

Il brasiliano ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport e in quanto bandiera rossonera che con quella maglia ha vinto tanti trofei, ha detto la sua sulle prospettive della formazione di Pioli in vista del derby.

Questa partita potrebbe essere la svolta che dà una spinta alla squadra, il derby è sempre una partita a parte. Un pronostico? Ibrahimovic fa gol, poi speriamo bene...è bello vedere come si diverta ancora giocando. Paquetá deve ritrovare fiducia, il secondo anno è sempre il più difficile.

Negli anni scorsi si è parlato molto di un possibile ritorno di Kakà come dirigente al Milan, tanto discusso ma mai concretizzato. Opzione che piacerebbe molto all'ex numero 22, anche se non adesso.