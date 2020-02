L'allenatore nerazzurro alla vigilia della stracittadina di Milano.

Antonio Conte non vuole sbagliare e intende vincere anche questo derby, in programma per la 23esima giornata di Serie A. Di fronte c'è il nuovo Milan di Ibrahimovic e lui se la dovrà giocare senza Lautaro Martinez, squalificato. Ma almeno sulla carta (e sulla classifica) l'Inter arriva favorita a questo match e l'allenatore nerazzurro ha tutta l'intenzione di far rispettare i favori del pronostico.

Il tecnico dell'Inter ne ha parlato nella consueta conferenza stampa della vigilia, quella in cui ha presentato la prossima sfida di Serie A contro il Milan:

All'andata eravamo a inizio campionato, era la quarta giornata, e nessuna delle due sapeva quale tipo di cammino avrebbe intrapreso. Il Milan ha cambiato anche allenatore. Ma i derby sono sempre molto sentiti. Quello di Milano è importante, però dobbiamo concentrarci sulla classifica. Vincere il derby significa fare tre punti.

Per l'Inter comincia un ciclo difficile:

Iniziamo una serie di partite importanti che diranno molto di più su di noi. Alla fine del ciclo sapremo di più cosa sarà del nostro percorso.

Le condizioni di Handanovic:

Non mi piace parlare degli infortunati. C'è un medico, è giusto che entri lui in maniera specifica all'interno di queste situazioni. È molto più competente di me. Ci sarà un referto.

Il Milan non è un avversario semplice:

Per me il Milan vale molto di più dei punti che ha in classifica: è un'ottima squadra, hanno aggiunto un campione come Ibra che garantisce esperienza, fiducia, personalità.

Il ruolo di Eriksen:

Eriksen ha precise caratteristiche. Se l'abbiamo preso è per una determinata idea di gioco. Lavorare con lui è molto importante su entrambe le frasi. Entra in un mondo nuovo, non dimentichiamo che in Italia c'è molto più tatticismo e si chiede di più rispetto all'estero. Quindi è giusto che abbia i suoi tempi per entrare in una nuova idea di gioco.

Come si vince il derby? Conte dice la sua:

Parto da un presupposto: noi non ci affidiamo al singolo e cerchiamo con l'idea di squadra di esaltare i nostri giocatori. Affrontiamo un ottimo avversario in una stracittadina, sarà una partita difficile. Questo tipo di sfide si vincono giocando di squadra.

Infine, una battuta anche sulla presenza o meno di Ibrahimovic: