Trattativa con brand Usa e il gruppo Evergrande, che si è già fatto avanti con la famiglia Zhang.

di Redazione Fox Sports - 08/02/2020 16:40 | aggiornato 08/02/2020 16:44

Uno degli sponsor storici della Serie A, un marchio che ha legato il suo nome in modo apparentemente indissolubile a quello dell'Inter. A partire dal 2021, però, il binomio tra Pirelli e il club nerazzuro si concluderà.

Una partnership, questa con il main sponsor, cominciata addirittura nella stagione 1995/1996 (chi non ricorda l'arrivo di Ronaldo, il Fenomeno, e la sua pubblicità iconica con la Pirelli. Ora però per l'Inter è arrivato il momento di dare un taglio al passato (anche se l'azienda resterà comunque in qualche modo legata al club) e si sta lavorando per un nuovo sponsor.

Inter, nuovo sponsor dal 2021: addio Pirelli

Le trattative in corso principali sono quelle con il gruppo Evergrande della famiglia Zhang, ma non è escluso che possa comparire qualche brand americano. In ogni caso, si tratterà di un passo avanti dal punto di vista economico.

E pure di una netta chiusura con il passato, per un club che ha iniziato un nuovo progetto non solo sul campo, ma anche dal punto di vista del marketing. Tra l'altro, anche la Nike è attualmente in fase di osservazione: pure il ruolo di sponsor tecnico potrebbe cambiare di mano, nel suo caso però il contratto è valido fino a giugno 2024.