di Redazione Fox Sports - 08/02/2020 17:25 | aggiornato 08/02/2020 17:45

Ancora lui, sempre lui. Infinito Andrès Iniesta. Anche in Giappone, dove il livello è più basso ma i trofei contano lo stesso. Specie se l'età avanza e il fiato si accorcia. La classe, però, quella è rimasta immutata. Mentre la bacheca si aggiorna: con la vittoria ai rigori contro gli Yokohama F Marinos, lo spagnolo e il suo Vissel Kobe hanno alzato la Supercoppa giapponese.

Si tratta del secondo trofeo collezionato da Iniesta nel Sol Levante dopo la Coppa del Giappone 2019 (vinta il giorno di Capodanno, ndr), il 37° della sua carriera: 32 con il Barcellona, 3 con la Spagna e 2 con il Vissel Kobe, appunto. Ed è qui la notizia. Con questo trionfo, Don Andrès raggiunge Maxwell al secondo posto nella classifica all time dei calciatori che hanno vinto più coppe in carriera. Davanti all'ex Barcellona è rimasto solo il suo ex compagno di squadra Dani Alves a quota 40, oggi tra le fila del San Paolo.

Iniesta infinito, con la Supercoppa del Giappone fa 37

Vittoria tutt'altro che semplice, comunque, per il Vissel Kobe. Definirla pirotecnica è un eufemismo, meglio 'divertente'. Quasi storica. Finisce 3-3 ai tempi regolamentari (con tanto di assist di Iniesta per lo 0-1), ma il brutto - cioè il bello - arriva dopo. Niente supplementari, si va subito ai rigori. Ed è il festival dell'errore.

Dopo le prime quattro realizzazioni, infatti, le due squadre hanno messo in piedi un filotto consecutivo di sbagli al limite del surreale. Sono nove (9!) i rigori che si sono divorati uno dietro l'altro i protagonisti della Supercoppa prima della realizzazione finale di Yamaguchi. Una nota di colore sul trionfo storico di Andrès Iniesta. Lui sì che è una certezza, dal dischetto (il suo penalty l'ha trasformato senza problemi) come in bacheca.