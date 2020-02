Poi si è corretto, ha smorzato facili polemiche. E oggi, per il suo ritorno al Franchi (per Fiorentina-Atalanta di campionato), quegli stessi tifosi lo hanno “abbracciato” col sarcasmo. Prima le maglie viola con su scritto: “ Gasperin i uno di noi”, poi i cori - ironici - a sostegno del tecnico della Dea. Gasp sorride, poi rivolge sguardo e pensieri alla partita.

