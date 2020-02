Negli scorsi giorni il presidente Steven Zhang e il club nerazzurro hanno donato 300mila maschere per uso medico a Wuhan.

di Redazione Fox Sports - 08/02/2020 11:40 | aggiornato 08/02/2020 11:49

Nel Derby contro il Milan, l'Inter scenderà in campo con una particolare patch con la scritta "FORZA CINA". Il messaggio "Today and always. Together as a team. Forza Wuhan", sarà presente anche a San Siro in diverse zone dello stadio. Negli scorsi giorni il presidente Steven Zhang e il club nerazzurro hanno donato 300mila maschere per uso medico a Wuhan.

Il Gruppo Suning ha prestato supporto ai soccorsi sin dall'inizio dell'emergenza, con servizi di spedizione gratuiti e donazioni di prodotti importati dall'estero a ospedali e istituzioni locali. È questo il messaggio che l'Inter manda alla città di Wuhan e a tutta la popolazione cinese in questo momento di particolare difficoltà a causa dell'epidemia di Coronavirus: "Siamo con voi, siate forti!".