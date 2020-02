L'asso norvegese parte dietro nelle gerarchie, ma Favre si difende: "Ha solo 19 anni".

di Redazione Fox Sports - 08/02/2020 12:00 | aggiornato 08/02/2020 12:19

Un fenomeno. Anzi, un predestinato. No: un panchinaro. Almeno per Lucien Favre, allenatore del Borussia Dortmund che proprio non ce la fa a schierare Erling Haaland titolare. Ha ceduto una sola volta, contro l'Union Berlino, e il prodigio norvegese l'ha ripagato “solamente” con un assist e una doppietta. Non è bastato. Favre continua a preferirgli Reus e Hazard, alimentando in tal mondo le polemiche e l'ira dei propri tifosi. Era inevitabile.

In particolare, l'ultima scelta del tecnico svizzero ha pesato e non poco sulla stagione del Dortmund. Clamorosamente eliminato agli ottavi di Coppa di Germania dal Werder Brema. Se Sancho è inamovibile, il “muro giallo” rimprovera al proprio tecnico la scelta di puntare su un inguardabile Marco Reus. Capitano, è vero, ma lontano dai fasti di un tempo. Per molti il 31enne dovrebbe fare spazio al nuovo che avanza. Il ds dei tedeschi, Michael Zorc, lo protegge così:

Marco è cresciuto nel Borussia e non si tocca.

Borussia Dortmund, tifosi in subbuglio per l'esclusione di Haaland

Ma, come riporta il Corriere dello Sport, ora Haaland vede uno spiraglio di luce in fondo alla panchina. Perché proprio Reus martedì è stato costretto ad abbandonare il campo a causa di uno stiramento. Ecco dunque che questo pare essere il momento del norvegese. Già protagonista con 8 gol in 4 partite (ha timbrato anche contro il Werder, ndr), ma quasi sempre partendo tra le riserve.

Quest'oggi alle 18:30 il Borussia Dortmund ospiterà il Bayer Leverkusen in una delicatissima sfida per la zona Champions. Secondo molti, senza Haaland in campo i gialloneri rischiano un'altra figuraccia. Favre non ha più alibi, anche se ha provato ad accampare qualche giustificazione dopo le contestazioni:

Sono il primo a volere Haaland dall'inizio, ma ha 19 anni e solo io conosco perfettamente le sue condizioni fisiche.

Per i tifosi il tempo delle scuse è finito. Ci vuole coraggio: quello che serve per lanciare un predestinato finalmente tra i titolari.