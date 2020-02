Show dell'attaccante gambiano, autore di una doppietta contro la Roma prima di uscire per infortunio. Arrivato dall'Atalanta, verrà riscattato nel 2021: "Sono qui per imparare".

di Andrea Bracco - 08/02/2020 10:04 | aggiornato 08/02/2020 10:08

Un gol per tempo, una doppietta decisiva in uno del templi del calcio italiano, poi un infortunio che lo ha messo ko, costringendo Sinisa Mihajlovic a cambiarlo nel finale. Infine, la corsa in clinica per accertamenti. Questo, a grandi linee, è stato il venerdì sera di Musa Barrow: mentre i suoi coetanei decidevano se andare al pub o in discoteca, l'attaccante gambiano segava definitivamente le gambe alla Roma, spedendo direttamente all'inferno la squadra di Paulo Fonseca, uscita dal campo tra i fischi dopo un 2-3 arrivato a una sola settimana di distanza dalla débacle di Reggio Emilia col Sassuolo.

Barrow, invece, si gode il momento: il Bologna se lo è accaparrato nella finestra invernale di mercato, strappandolo all'Atalanta in prestito per una anno e mezzo su espressa richiesta del tecnico serbo, che per lui pare stravedere. Classe 1998 e originario di Banjul, la punta cresciuta nel vivaio orobico è già al terzo centro in quattro partite con la squadra rossoblu: prima della doppietta rifilata alla Roma, infatti, era arrivato il graffio nel 3-1 a domicilio rifilato alla Spal. Gol di rapina, ma anche di potenza, due dei punti di forza di Barrow, che Mihajlovic ha sistemato alto a sinistra nel suo 4-2-3-1 a trazione anteriore.

Da quella parte ha fatto letteralmente impazzire Davide Santon, spazzato via dall'esuberanza del gambiano, ma anche costretto Cengiz Under a ripiegare più volte in fase difensiva, rendendolo inefficace da centrocampo in su. Il tutto da solo, a 21 anni, con la consapevolezza di chi sa che - nonostante le etichette di baby prodigio appiccicate addosso - in carriera non si è ancora conquistato nulla, come ammesso peraltro durante la conferenza stampa di presentazione di qualche settimana fa:

Sono qui per imparare da chi ha più esperienza di me, ho accettato Bologna perché sono affascinato dal progetto del club e spero di poter dare un contributo decisivo.

Musa Barrow festeggiato dopo uno dei due gol segnati alla Roma nel 2-3 dell'Olimpico: l'attaccante gambiano, uscito infortunato nel finale, è stato uno dei migliori in campo

Chi è Musa Barrow, l'attaccante che ha fatto innamorare Bologna

Per capire chi è Musa Barrow si deve per forza cominciare enunciando le sue caratteristiche tecniche. Il gambiano è un attaccante veloce, con una buona tecnica di base, di quelli che predilige partire lontano dalla porta avversaria, preferibilmente in zona più decentrata, per poi convergere in mezzo e tentare la giocata. Dei pezzi da novanta del suo repertorio fa sicuramente parte l'attacco alla profondità, il che lo rende particolarmente adatto alle squadre che giocano sulle transizioni. Ha un fisico compatto, muscoloso, ma nei movimenti è comunque abbastanza agile e svelto, tanto che spesso riesce a superare in velocità il proprio avversario.

Entrato nel vivaio dell'Atalanta nel 2016, Barrow ha esordito in Serie A nel febbraio del 2018 e, solo un mese e mezzo dopo, ha segnato il suo primo gol da professionista nel match vinto contro il Benevento. Gasperini ne ha intuito subito le potenzialità, utilizzandolo spesso negli ultimi mesi della stagione 2017/18. Lo scorso anno, visto lo scarso feeling con il gol, il classe 1998 è stato un po' accantonato dallo stesso tecnico di Grugliasco. La sua storia comincia per le strade della polverosa Banjul, dove Musa ha tirato i primi calci al classico pallone costruito mettendo insieme un po' di stracci.

Poi, durante un periodo passato in ospedale, ha raccontato di aver ricevuto in dono dalla madre un vero pallone in cuoio, dal quale non si sarebbe mai più separato. L'Idolo? Zinedine Zidane, che da ragazzino provava a imitare non solo con i gesti tecnici, ma anche con atteggiamenti simili a quelli di Zizou. Appassionato di calcio sin da piccolo, Barrow ha raccontato di essere andato spesso allo stadio a fare il tifo per la nazionale gambiana accompagnato dal fratello, col quale oggi ha ancora un ottimo rapporto. Il suo arrivo nella bergamasca coincide con l'approdo all'Atalanta, nella quale - a livello giovanile - ha dimostrato di poter fare decisamente la differenza.

Umile, riservato, musulmano praticante, conduce una vita d'atleta e, chi lo conosce, lo dipinge come un ragazzo d'oro. Bologna è la sua opportunità per dimostrare che a Bergamo lo hanno scaricato troppo in fretta. Infatti, alla fine dei 18 mesi di prestito, l'accordo prevede un obbligo di riscatto a favore del Bologna, che dovrà versare nelle casse nerazzurre circa 13 milioni di euro. A quel punto Barrow avrà compiuto solo 23 anni e, di conseguenza, i rossoblu rischiano di trovarsi in rosa un giocatore che potrebbe già valere una cifra nettamente superiore a quella sborsata. In attesa di capire l'entità dell'infortunio patito all'Olimpico, il Bologna si gode il suo nuovo gioiellino. Che, sotto Mihajlovic, può esplodere definitivamente.