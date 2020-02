Il re degli agenti mondiali - 128 milioni di dollari per le commissioni sui trasferimenti - si racconta ad As: da Bale a Mbappé, fino al rapporto con Raiola e Mendes.

di Luca Guerra - 08/02/2020 15:38 | aggiornato 08/02/2020 15:41

La rivista americana Forbes l'ha collocato in cima alla classifica degli agenti più ricchi e potenti del mondo grazie alla sua Stellar Group, giro di affari da 128 milioni di dollari per le commissioni sui trasferimenti e da 1.3 miliardi di dollari d'ingaggio nei contratti. Jonathan Barnett, procuratore inglese, è il re del calciomercato e ha raccontato in una lunga intervista ad As i segreti del suo metodo.

Tra gli assistiti di Barnett ci sono stelle del calibro di Wojciech Szczesny della Juventus, Gareth Bale del Real Madrid e Saul Niguez dell’Atletico Madrid. Nella speciale classifica degli agenti non c'è solo il calciomercato: al secondo posto c'è Scott Boras, agente di baseball che muove 2.11 miliardi di euro in contratti, ma solo 106 milioni in commissioni. Sul gradino più basso del podio ecco Jorge Mendes, potente procuratore portoghese di Cristiano Ronaldo e titolare della Gestifute.

Ai microfoni di As l'agente inglese ha raccontato i suoi inizi nel mondo del lavoro ("Ho lavorato nel settore dei casinò con mio padre, ho avuto un'infanzia confortevole, ma mio nonno era un immigrato polacco arrivato in Inghilterra all'inizio del ventesimo secolo senza soldi") e la passione per l'Arsenal ("Andavo allo stadio a vedere i Gunners e urlavo da matti"), per poi raccontare la sua giornata tipo:

Mi sveglio tutti i giorni alle 5.30. È l'unico metodo per avere successo. Io e il mio socio David siamo partiti da un tavolo da cucina, senza soldi, e ora abbiamo la più grande agenzia al mondo. Rugby, atleti della NFL, calciatori. Non mi vergogno di essere ricco, assolutamente. Una percentuale del mio stipendio va in beneficenza. Lo trovo importante. Ho avuto un fratello morto a 18 anni per un'emorragia cerebrale. Ogni anno David e io doniamo alcune centinaia di migliaia di sterline.

Jonathan Barnett è l'agente di calciatori più ricco al mondo

Calciomercato, il segreto di Barnett: "I giocatori vanno coccolati"

Titolare di un'agenzia che segue nomi prestigiosi del mondo dello sport, Barnett ha spiegato quanto sia importante tenere i genitori lontani dai figli che iniziano quel tipo di carriera ("Sono dannosi, non hai una prospettiva appropriata per il ragazzo") e ha raccontato il modo di operare della Stellar Group con i propri assistiti:

Ci assicuriamo che abbiano un corretto stile di vita, gestiamo il loro marketing, cerchiamo le loro case, compriamo le loro auto, gestiamo le loro finanze. Li seguiamo e coccoliamo 24 ore su 24.

Tra i procuratori più potenti al mondo, con Barnett, ci sono Jorge Mendes e Mino Raiola. Legati, assicura l'inglese, da un ottimo rapporto:

In realtà sono abbastanza legato a Mino. Siamo buoni amici e ceneremo insieme. Vado d'accordo anche con Jorge, è un pochino pazzo ma è adorabile. Facciamo parte di un'associazione e non ci sono problemi tra di noi. Penso che siano persone brillanti.

Nessun rimpianto, assicura Barnett, per il fatto di non avere Kylian Mbappé tra i suoi assistiti:

Certo, mi piacerebbe occuparmene ma ha la sua famiglia che lo fa e va bene così. Riuscirò a sopravvivere.

"La Fifa ci attacca per avere titoli sui giornali"

Tra una battuta su Neymar ("Se è gestito bene? Non mi interessa") e la certezza sul giocatore più forte mai visto in campo ("Pelé, ero presente sugli spalti nella Coppa del Mondo 1966, quando vinse l'Inghilterra") Barnett ha toccato un tema che sta molto a cuore agli agenti Fifa. Quello legato ai controlli della federazione internazionale del gioco del calcio sul loro operato e sulle commissioni percepite.

Dal profondo del mio cuore penso che lo facciano per monopolizzare i titoli. Gli agenti sono un bersaglio facile. Quello che vogliono fare, limitare le nostre commissioni, è spazzatura. Chiedete a 10 calciatori scelti a caso chi si prende cura di loro. La Fifa o i loro agenti? Quanto ha guadagnato Raiola portando Pogba da Manchester alla Juve quando era giovane? Niente! Quindi Pogba era giovane e ha guadagnato zero. Nessuno lo ricorda. E nessuno mise una pistola sulla testa della Juventus per pagare un sacco di soldi a Raiola. Gli dissero che se l'avessero venduto gli avrebbero dato una percentuale. Quindi ha colto l'occasione.

"Bale innamorato di Madrid, ormai è la sua città"

Impossibile che una cospicua parte dell'intervista di Barnett non fosse dedicata a Gareth Bale, nome sempre presente negli orizzonti di mercato del Real Madrid. Il gallese ha giocato in questa stagione con la maglia del Real Madrid 15 gare tra Liga e Champions League, saltando 15 partite per infortunio tra problemi alla coscia e guai al polpaccio. Il gallese ha messo insieme 990 minuti in impegni ufficiali, impreziositi da 3 reti e 2 assist. Ribadita la sua stima per il numero 1 dei blancos Florentino Perez ("Quando ci mette la parola, un affare è chiuso. Ha grande presenza e modi gentili") Barnett ha fatto chiarezza sul presente dell'esterno offensivo classe 1989:

Su Gareth si scrive molta merda. Dicono che non parli spagnolo e invece lo fa. Dicono che ci siano problemi tra lui e Zidane e tra loro va tutto bene. Probabilmente è una delle persone più belle che abbia mai incontrato. Si tratta di un grande padre di famiglia, con una donna e tre figli. Semplicemente ha sofferto molto in passato, ha avuto diversi infortuni e teme di rifarsi male. Va gestito, ma può giocare. Ama Madrid, il Real e la città.

Fosse per Barnett, come già raccontato in occasione di un incontro dell'associazione dei procuratori a Londra, Bale rispetterebbe fino alla fine il suo contratto con scadenza giugno 2022, da 15 milioni di euro a stagione. L'agente ha anche raccontato i motivi del mancato trasferimento di Bale in Cina nella scorsa estate e si è lasciato sfuggire una frase sibillina sulla trattativa, naufragata, con lo United ai tempi di Mourinho sulla panchina dei Red Devils.