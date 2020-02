L'ex attaccante se l'è presa con la società Blaugrana, rea di aver usato male i suoi milioni

di Redazione Fox Sports - 08/02/2020 07:19 | aggiornato 08/02/2020 08:14

Che a Barcellona non se la passino proprio benissimo, è un dato di fatto. Nonostante il secondo posto in Liga (a 3 punti dal Real Madrid primo in classifica, ndr), i Blaugrana hanno da poco esonerato Ernesto Valverde per affidarsi all'esperto Quique Setién.

Una scelta che evidenzia lo stato confusionale di una società un tempo solida, ma che sta faticando nel riaprire un nuovo ciclo e tornare ai fasti del passato. Specialmente in Champions League.

Barcellona, l'attacco dell'ex Dugarry

Per Christope Dugarry, ex attaccante del Barcellona anni '90, l'eliminazione in Coppa del Re contro l'Athletic Bilbao dello scorso giovedì è stata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso. Intervenuto a RMC, il francese si è scagliato contro la sua vecchia società.

Il Barcellona è un club di pagliacci. Fa tutto al contrario. Credo che non abbiano un progetto, hanno solo molti problemi. La cosa peggiore è che ora la società ha una brutta immagine. È un club che non ha classe, ci sono troppe persone che non possiedono l’eleganza che dovrebbero avere.

Troppe le scelte sbagliate in sede di mercato. Dal loro addio, secondo Dugarry, molte vecchie bandiere non sono state sostituite adeguatamente: