In una partita di Eccellenza campana, un giocatore ha preso a pugni il suo tecnico dopo il cambio. Suo padre, il presidente, ha poi deciso di esonerarlo.

di Daniele Minuti - 08/02/2020 10:22 | aggiornato 08/02/2020 11:27

Gli appassionati di calcio sono ormai abituati, specialmente ad alto livello, a vedere scene in cui un giocatore prende molto male una sostituzione e uscendo non fa nulla per nascondere il suo disappunto, magari mandando anche a quel paese l'allenatore che ha deciso il cambio.

Molti tecnici commentano queste situazioni stemperando la tensione e dicendosi contenti che il proprio calciatore sia arrabbiato mentre esce, perché vuol dire che ha ancora voglia di restare in campo ed essere decisivo.

Ma quanto visto in un campo del campionato di Eccellenza campana è davvero troppo: durante il secondo tempo della partita fra Nuova Napoli Nord e Pomigliano, un giocatore è stato sostituito e ha reagito in maniera inconcepibile, aggredendo il proprio allenatore e prendendolo a pugni.

Eccellenza campana, il tecnico della Nuova Napoli Nord sostituisce un giocatore che lo aggredisce

Eccellenza, tecnico sostituisce il figlio del presidente e viene aggredito: la sera arriva anche l'esonero

La sfida giocata il 2 febbraio scorso allo stadio Giarrusso era valida per la 22esima giornata e dopo mezz'ora della ripresa, il tecnico Nicola Ferrara decide di mandare in campo Liccardi al posto di Sinigaglia che per tutta risposta ha prima insultato pesantemente il suo allenatore, lo ha poi spintonato e infine lo ha colpito con un pugno al volto.

Un comportamento inaccettabile per il giocatore che è anche capitano della Nuova Napoli Nord e che grazie alla segnalazione del referto arbitrale, è stato ovviamente squalificato dal Giudice Sportivo che non gli permetterà di scendere in campo per le prossime 6 giornate.

Un pessimo pomeriggio per Ferrara a cui però si è aggiunta una tremenda beffa finale: l'allenatore della squadra campana, che attualmente è ultima nella classifica del suo girone vista anche la sconfitta rimediata col Pomigliano per 1-0, è stato poi esonerato dal suo presidente Carmine Sinigaglia. Che, come avrete capito dal cognome, è anche il padre del ragazzo che ha aggredito il tecnico dopo la sostituzione mal digerita.