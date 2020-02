Le proprietà straniere storcono il naso davanti allo strapotere della Juventus. In America si studia un sistema per bilanciare le forze in campionato.

Dal Paese che ha imposto il salary cap per bilanciare le forze in NBA arriva una proposta anche per il calcio italiano. La Serie A è sotto lo stretto dominio tecnico ed economico della Juventus, con il tricolore sulla maglia ormai dal 2012, mentre le altre 19 squadre devono accontentarsi di lottare per tutti gli altri obiettivi che non siano la vittoria del campionato.

Un'egemonia, quella bianconera, che sembra non andare giù alle proprietà straniere impegnate economicamente in massima serie. Da New York è arrivata la nuova idea su cui costruire un piano d'azione concreto: ridisegnare le gerarchie e permettere a più squadre di giocarsi il traguardo massimo della stagione. Ritornare, dunque, ad un sistema più competitivo come quello delle "sette sorelle", che si giocavano i piani alti della Serie A sul finire degli anni '90.

La progressiva apertura ad investimenti stranieri potrebbe diventare una componente rilevante. In questo momento, 4 club su 20 sono in mano ad imprenditori non italiani: un quinto del campionato parla un'altra lingua e ben presto la voce di questa rappresentanza potrebbe acquistare un valore superiore, al punto da cambiare le carte in tavola per il futuro.

Se non si può applicare il modello NBA alla Serie A, l'ipotesi è quantomeno quella di seguire l'esempio della Premier League. Il calcio inglese vanta una redistribuzione dei proventi per i diritti TV che fa la differenza nei bilanci dei club di tutta Europa. L'ultima classificata della massima divisione inglese, infatti, ottiene introiti superiori rispetto alla squadra campione d'Italia.

Un fattore che viene preso in seria considerazione dalle proprietà straniere della Serie A e che, se percorribile anche in Italia, farebbe gola anche alla Juventus, che potrebbe mettersi nuovamente in discussione in un sistema diverso da quello attuale. L'Huddersfield, retrocesso in Championship a maggio 2019, ha staccato la Juventus in termini di diritti televisivi. Al momento, invece, i ricavi netti di West Ham e Newcastle sono superiori a quelli dei bianconeri.

Se non si tratta di un sistema direttamente applicabile dall'Inghilterra all'Italia, i club coinvolti dovranno studiare un metodo per importare i sistemi di successo all'estero in Serie A, cercando di ottenere anche la maggioranza e l'appoggio delle altre società. Il cambiamento dello status quo è un traguardo ambito da molti, eccezion fatta per la Juventus, ma proprio un piano vantaggioso anche per Agnelli potrebbe permettere almeno un confronto tra tutte le parti.

La miccia degli ultimi giorni è stata la polemica di Rocco Commisso, proprietario americano della Fiorentina, che ha espresso il suo disappunto dopo la sconfitta dei viola in casa della Juventus. Pur trattandosi di giudizi già espressi sulla direzione arbitrale e sul VAR, le parole arrivate dopo il ko dell'Allianz Stadium hanno dato il là alla proposta poi giunta dagli Stati Uniti.

Adesso, con il possibile ingresso di Dan Friedkin come nuovo proprietario della Roma al posto di un altro americano come James Pallotta, potrebbero arrivare nuove idee e nuovi approcci alla Serie A, con la possibilità di ridiscutere il sistema calcistico italiano. Con gli imprenditori a stelle e strisce, ci sono anche le rappresentanze canadesi e cinesi, pronte a tendere una mano per rinnovare un campionato dominato da quasi un decennio dalla Juventus. Ai bianconeri farà comodo un compromesso? La proposta è in fase di elaborazione.