L'estremo difensore della Juve Stabia ha segnato di testa il gol del 2-2 contro l'Ascoli.

di Redazione Fox Sports - 07/02/2020 23:32 | aggiornato 07/02/2020 23:37

Ivan Provedel come Alberto Brignoli in Benevento-Milan. Il portiere della Juve Stabia (è di proprietà dell'Empoli che lo ha ceduto in prestito) ha segnato di testa il gol che al 95' ha fissato sul 2-2 il match contro l'Ascoli valido per la 23esima giornata di Serie B. E così è entrato nella ristretta cerchia dei portieri in grado di togliersi la soddisfazione di segnare.

Sarà sicuramente un bel ricordo, una chicca - ha detto l'estremo difensore classe 1995 dopo la gara - ma la cosa importante era questo punto per muovere la classifica

Il gol di Provedel segue quelli di Scamacca, Forte e Ninkovic. Grazie al suo portiere la Juve Stabia sale a quota 29 punti a +2 sulla zona play out, l'Ascoli si porta invece a 31.