Il Bologna gioca una grande partita: prima domina, poi soffre e porta a casa tre punti d'oro grazie a Orsolini e Barrow. Roma fischiata dai propri tifosi.

di MarcoValerio Bava - 07/02/2020 22:50 | aggiornato 07/02/2020 22:58

Il Bologna espugna l'Olimpico e impone la seconda sconfitta consecutiva alla Roma che ora rischia di scivolare fuori dalla zona Champions. La partita è bella, i rossoblu giocano con coraggio, non aspettano l'avversario, ma propongono calcio e cercano sempre di costruire dal basso sfruttando poi la qualità e la velocità dei propri giocatori offensivi. E proprio sull'asse Palacio-Orsolini si scrive il primo episodio chiave del match: l'argentino scatta a sinistra, mette al centro d'esterno dove Smalling buca clamorosamente l'intervento e Orsolini arriva puntuale all'appuntamento con il gol che è pure il settimo in Serie A Passano sei minuti e la Roma pareggia: Kolarov crossa basso, Dzeko e Bani bucano e Denswil interviene in modo scomposto mandando la palla nella propria porta.

Il gol incassato non scalfisce l'idea di gioco del Bologna che si rimette a fare calcio e torna avanti con Barrow che trova l'angolo opposto complice anche una deviazione di Santon. Proprio sulla fascia di competenza dell'ex Inter, la squadra di Mihajlovic fa i solchi e va vicinissima al tris prima con Svanberg e poi con Palacio.

Il Bologna riparte come aveva finito, cioè dominando il gioco e mettendo a nudo tutte le fragilità della Roma e al 51' i felsinei trovano il gol dell'1-3 ancora con Barrow che si beve Mancini e piazza la palla all'angolino. I giallorossi provano a reagire con Under che però calcia largo. È l'ultima azione del turco che lascia il posto a Carles Perez. Lo spagnolo, appena entrato, si fa subito vedere con un destro radente, ma Skorupski è attento e para in due tempi. Fonseca si gioca anche la carta Bruno Peres per un pessimo Santon. Il Bologna col passare dei minuti abbassa molto il baricentro, fa più fatica a fare gioco e così la Roma trova il 2-3 con Mkhitaryan che anticipa di testa Danilo e gira in rete il cross di Bruno Peres. Roma ora in pressione e allora Fonseca getta nella mischia anche Kalinic al posto di Veretout, ma è Dzeko a rendersi pericoloso con un destro dal limite. Centrocampo con Mkhitaryan basso accanto a Cristante, operazione che dura poco perché l'ex Atalanta viene espulso per un fallo su Orsolini. Il Bologna ha spazi in contropiede che non sfrutta e la Roma va a un passo dal pari con Dzeko su cui Skorupski è fondamentale in due occasioni. Ma non c'è spazio per altro e il Bologna espunga l'Olimpico, mandando la Roma a casa sotto i fischi dei propri tifosi.

Serie A, le pagelle di Roma-Bologna

Serie A, le pagelle di Roma-Bologna

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez 5,5; Santon 4,5 (60' B.Peres 6), Mancini 5, Smalling 5, Kolarov 5; Cristante 4,5, Veretout 5,5 (78' Kalinic sv); Ünder 5 (57' C.Perez 6), Mkhitaryan 6, Perotti 5; Dzeko 5,5. All. Fonseca 5

Bologna (4-2-3-1): Skorupski 6,5; Tomiyasu 6,5, Danilo 6,5, Bani 6,5, Denswil 5,5; Schouten 7, Svanberg 6 (73' Dominguez sv); Orsolini 7 (82' Skov Olsen sv), Soriano 6,5, Barrow 7,5 (88' Juwara sv); Palacio 7. All. Mihajlovic 7,5

I migliori

Orsolini 7

È ormai una realtà del calcio italiano, uno dei migliori talenti prodotti dai nostri vivai. Per settanta minuti, finché regge fisicamente, fa venire letteralmente i capelli dritti ai difensori della Roma che non lo prendono mai. Abile nello sfruttare lo svarione di Smalling e portare avanti il Bologna. Non si risparmia nemmeno in fase di copertura. Il Bologna ha in casa un gioiello.

Barrow 7,5

S'è sbloccato, ha dato spettacolo all'Olimpico e chissà che oggi l'Atalanta un po' non si sia pentita d'averlo ceduto. Sicuramente a Bergamo lo staranno ringraziando per aver fermato una diretta concorrente per la Champions. Una scheggia, realizza due gol uno più bello dell'altro, imprendibile per Santon che diventa matto nel provare a stargli dietro, ora sono tre i gol in questa Serie A per lui. Mihajlovic gli ha dato fiducia e ha fatto bene.

Schouten 7

Da tenere d'occhio questo ragazzo. Gioca una partita di rara intelligenza tattica e tecnica, tenendo il centrocampo con personalità incredibile. Bravissimo sia in impostazione che in interdizione. Non si scompone mai, anche nei momenti di maggior difficoltà, non perde mai la bussola. Sembra avere tutto per diventare un grande centrocampista.

I peggiori

Santon 4,5

Da quella parte il Bologna fa il bello e il cattivo tempo, è in continua sofferenza, non riesce ad arginare le scorribande di Barrow e patisce molto i movimenti di Palacio che spesso si sposta nella sua zona. Non può essere un caso se i tre gol dei rossoblu arrivino sempre dalla sua parte, con Bruno Peres le cose per i giallorossi migliorano parecchio. Disastroso.

Mancini 5

Si fa superare come un birillo in occasione del terzo gol del Bologna, una non marcatura che permette a Barrow di arrivare in porta e battere Pau Lopez. Replica la notte da horror già vissuta a Reggio Emilia, sta vivendo un momento molto complicato, sciupando tutte le certezze accumulate nella prima parte di stagione.

Cristante 4,5

Anche lui era stato uno dei peggiori nella debacle contro il Sassuolo e come l'ex compagno ai tempi di Bergamo dà nuovi argomenti ai suoi detrattori. Spesso fuori posizione, lento, impacciato, soffre molto Soriano. Nel finale, con la Roma nel miglior momento e il Bologna in sofferenza, si fa cacciare per un fallo sciocco e inutile su Orsolini.