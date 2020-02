Oltre ai cori negativi, la donna sottolinea anche alcuni aspetti positivi della tifoseria biancoceleste.

di Redazione Fox Sports - 07/02/2020 11:43 | aggiornato 07/02/2020 11:47

Zaniolo sta proseguendo nella sua terapia riabilitativa, il piano per recuperare è ancora lungo, ma lui non si è perso d'animo. Lo ha confermato ancora una volta la madre, Francesca Costa, intervenuta ai microfoni di Radio Globo durante la trasmissione "The Morning Show":

Si sta riprendendo piano piano, fa le sue cure, la riabilitazione. Va a Trigoria tutti i giorni e poi torna a casa. Lui è molto sereno e tranquillo. Quella è la sua forza in realtà, prende tutto molto serenamente e con l'animo positivo. Non si abbatte mai, non l'ha mai fatto da piccino e anche adesso sta continuando su questa strada.

Roma, la mamma di Zaniolo sui tifosi della Lazio

C'è stato modo anche di parlare dei cori da parte dei tifosi della Lazio ricevuti dalla madre di Zaniolo negli ultimi tempi: