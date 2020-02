Fra infortuni e scelte tecniche, nel 2020 il gallese ha visto pochissimo il campo. Ieri sera ha lasciato il Bernabeu sull’1-4, rischiando di perdere la rimonta dei suoi.

di Alberto Casella - 07/02/2020 12:58 | aggiornato 07/02/2020 13:03

Il Real Madrid e Gareth Bale, una storia che definire d'amore forse sarebbe esagerato, ma sta di fatto che si tratta pur sempre di un rapporto che va avanti - fra alti e bassi, d'accordo - dal 2013, da quando, cioè, don Florentino strappò il gallese al Tottenham per l'allora cifra record di 101 milioni di euro. Daniel Levy, si sa, è un osso duro: per referenze chiedere a Beppe Marotta.

Da allora sono passate 7 stagioni e mezza il cui bilancio complessivo è fatto di molte luci ma anche di non poche ombre. I 105 gol realizzati in 246 partite giocate da Gareth con la camiseta blanca parlerebbero già da soli, ma se aggiungiamo anche i 67 assist per i compagni e consideriamo che il ragazzo è stato in campo per circa 17.500 minuti, il risultato è che Bale ha segnato o fatto segnare un gol a favore del Real Madrid ogni 100 minuti.

Tanta roba, dunque, verrebbe da dire. Certo, peccato che l'altra faccia della medaglia riveli anche una novantina di partite saltate complessivamente per infortunio - in pratica due stagioni intere - e un feeling con club, allenatori, compagni e tifosi che, da almeno un paio d'anni abbondanti, è ridotto, per usare un eufemismo, ai minimi termini.

Bale: sempre più un caso per il Real Madrid

Real Madrid: Bale è un caso?

Non per niente nelle ultime di sessioni di mercato il suo nome è ormai uno dei più gettonati. La Premier League lo riaccoglierebbe a braccia aperte, ma da quell'orecchio Florentino Perez proprio non ci sente. Nelle sue intenzioni, Bale avrebbe dovuto diventare l'uomo-squadra del dopo Cristiano Ronaldo, il simbolo del Real Madrid nel mondo quando CR7 avesse lasciato il calcio. Ma le cose, si sa, sono andate diversamente: il portoghese ha mollato la Casa Blanca per la Juventus e il gallese è ben lontano dal potergli subentrare, in tutti i sensi, in campo e fuori.

Solo 143 i minuti giocati da Bale nel 2020, di cui 53 contro l'Unionistas, nella foto, in Copa del Rey

La sua figura, in questo momento, è più simile a quella di un separato in casa: buongiorno e buonasera e nulla più. Fra scelte tecniche, squalifiche e guai fisici - polpaccio, coscia e caviglia quelli denunciati ufficialmente - veri o presunti che siano, in questa stagione il gallese non ha raggiunto nemmeno i mille minuti giocati fra tutte le competizioni. Nel 2020, poi, ha trascorso in campo la miseria di 143 minuti, 53 dei quali in Copa del Rey contro l'Unionistas.

Gareth Bale makes quick exit during Real Sociedad defeat https://t.co/BnCbdgabNI pic.twitter.com/GPccsGawrA — Gossipieh (@gossipieh) February 6, 2020

Un caso, insomma, o qualcosa di molto vicino. Ieri sera, poi, la ciliegina sulla torta: non convocato da Zidane per il match dei quarti della Copa del Rey contro la Real Sociedad, Gareth si è presentato nella tribuna del Bernabeu, ma il suo sostegno ai compagni si è limitato al rispetto degli obblighi contrattuali. Il regolamento del club, infatti, prevede che i giocatori non convocati debbano presenziare ai match della squadra e non possano lasciare lo stadio prima dell'80' minuto. E quindi, puntuale come uno scrivano dickensiano, Bale ha lasciato lo stadio in auto a 10 minuti dalla fine, con i suoi sotto 1-4 e rischiando di perdersi una clamorosa rimonta - se l'ultimo colpo di testa di Ramos fosse entrato si sarebbe parlato di un'altra partita - da un lato e dall'altro trascurando comunque di confortare i compagni in un momento di difficoltà.

Gareth Bale volvió a quedar fuera de la convocatoria de Zidane para los cuartos de final en Copa ante la Real Sociedad.

Esto está rotísimo. pic.twitter.com/OK4vWpmv1t — Alan Aguilar (@alamasports) February 5, 2020

Marca non usa giri di parole e dice che Bale è ormai totalmente disconnesso dal resto della squadra e che questi atteggiamenti sicuramente non aiutano Zidane a recuperarlo alla causa del Real Madrid. Del resto, per rimanere a tempi recenti, è la terza volta in meno di due mesi che il gallese lascia anzitempo la tribuna del Bernabeu: l'unico match che ha seguito fino alla fine è stato il derby contro l'Atletico Madrid, vinto dai suoi compagni 1-0. Bontà sua.