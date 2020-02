Premier League, Newcastle: radiato tifoso del penicottero

Erano i sedicesimi di finale di FA Cup, il replay della partita tra Newcastle e l'Oxford United al Kassam Stadium, dopo lo 0-0 del St James Park. Una partita tiratissima, finita 2-2 al 94' grazie a un'incredibile rimonta dei padroni di casa (finiti sotto 0-2).

Nei tempi supplementari, poi Saint-Maximin è riuscito a riportare in vantaggio i Magpies a 4' dal termine, facendo esplodere di gioia i propri tifosi.

Tra questi anche Mike Pendridge (nomen omen), che nella foga del momento ha deciso di esultare con il "penicottero", cioè facendo roteare il pene. Un modo particolare per festeggiare, non c'è che dire. Ma che è stato ripreso dalla telecamere e ha portato alla sua radiazione a vita.

Il West Bromwich Albion, prossimo avversario del Newcastle negli ottavi di finale, ha ironizzato su quanto accaduto con un Tweet:

Molto meno senso dello humor per l’allenatore del Newcastle, Steve Bruce:

Breaking: the Newcastle United fan who was shown waving his peen following a @asaintmaximin goal in the FA Cup has been banned for life from all English games. Heroes get remembered but legends never die 😢🥺 #NUFC pic.twitter.com/FTBe0lhpni