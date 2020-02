L'ex centrocampista Andrea Pirlo ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport in cui ha annunciato che a breve inizierà la sua carriera da allenatore:

Su Antonio Conte:

È per lui che ho iniziato a pensare di fare l’allenatore. È il più bravo che ho avuto, ogni giorno ci faceva vedere 40-50 minuti di video. Mi dicevo che potevo e volevo farlo anche io. Lo conosco troppo bene. Immaginavo l’Inter a questo livello, lotterà per lo Scudetto fino all’ultimo. Ti porta a dare il meglio sempre, più di quello che pensi di avere o che hai davvero. È malato di vittoria, se perde non gli si può parlare, diventa un demonio. Poi la società ha speso bene per giocatori in linea con le idee dell’allenatore. Un club serio fa il resto. La Juve di oggi è troppo più forte perché ha qualità in tutti i singoli, è stata costruita mettendo insieme un giocatore più bravo dell’altro. Ma l’Inter sono certo ci proverà fino alla fine