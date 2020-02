Al Tardini fischio d'inizio fissato domenica 9 febbraio alle 18

di Redazione Fox Sports - 07/02/2020 12:34 | aggiornato 07/02/2020 12:39

Parma-Lazio, 23^ giornata di Serie A, è in programma domenica 8 febbraio alle ore 18. I padroni di casa sono reduci dal pareggio contro il Genoa, mentre Immobile e compagni dopo aver schiantato la SPAL 5-1, hanno pareggiato 0-0 all'Olimpico contro il Verona nel recupero della 17^ giornata.

Tanti gli assenti per D'Aversa: oltre a Gervinho, fuori rosa, sono infortunati Sepe e Inglese, ancora da valutare le condizioni di Cornelius, Scozzarella, Gagliolo e Kulusevski. In porta si va verso la conferma di Colombi, dovrebbero essere della partita anche Brugman e Laurini. In attacco uno tra Sprocati e Caprari.

Simone Inzaghi dovrà fare i conti con le squalifiche di Radu e Milinkovic, al posto di quest'ultimo in mediana Parolo, insieme a Luiz Felipe e Bastos. Lazzari e Lulic esterni. In attacco confermata la coppia Immobile-Caicedo.

Parma-Lazio: le probabili formazioni di D'Aversa e Inzaghi

Parma (4-3-3): Colombi; Darmian, Iacoponi, Alves, Pezzella; Kucka, Hernani, Brugman; Siligardi, Caprari, Kurtic. All.: Roberto D'Aversa.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Lazzari, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile. All.: Simone Inzaghi.

Parma-Lazio: dove vedere la partita in TV e streaming

Parma-Lazio è in programma domenica 9 febbraio alle ore 18:00. La partita sarà trasmessa in esclusiva da Sky, sui canali Sky Sport Serie A e Sky Calcio. Per gli abbonati, il match sarà visibile anche in streaming con l'app dedicata SkyGo.