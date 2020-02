I due capitani hanno scelto i roster dei team che si sfideranno nella partita delle stelle: Doncic subito in quintetto.

di Daniele Minuti - 07/02/2020 10:39 | aggiornato 07/02/2020 10:44

Manca poco più di una settimana al tradizionale appuntamento con l'NBA All Star Game e l'edizione 2020 avrà un format completamente diverso dal solito a cui si aggiungerà un dovuto tributo alla memoria di Kobe Bryant scomparso tragicamente poche settimane fa.

La classica partita delle stelle vedrà ancora una volta sfidarsi le squadre composte dai due "capitani" Lebron James e Giannis Antetokounmpo ma con un regolamento particolare: il punteggio in ognuno dei primi 3 quarti sarà annullato dopo il primo tempo e il team che vincerà ogni singolo quarto permetterà una donazione di 100.000 dollari verso un ente benefico col punteggio che tornerà effettivo nell'ultimo quarto.

L'ultima porzione della gara sarà utilizzata per ricordare Bryant (con l'obiettivo di punti da raggiungere fissato a 24) ma intanto nella notte sono arrivate le scelte ufficiali da parte dei due capitani per la composizione dei rispettivi roster.

Antetokounmpo ha scelto la sua squadra per l'NBA All Star Game

NBA All Star Game 2020: le squadre scelte da James e Antetokounmpo

Nel "draft" messo in atto dai due campioni in diretta su ESPN sono arrivate le scelte da parte di James e Antetokounmpo che come prime pick hanno optato rispettivamente per il compagno di squadra Davis e per l'MVP delle ultime NBA Finals, Leonard.

Da sottolineare la presenza subito in quintetto per il rookie Luka Doncic e per Trae Young, entrambi al debutto all'NBA All Star Game. Esordio nella partita delle stelle anche per Siakam sull'onda del pazzesco finale di stagione dell'anno scorso con la maglia dei Raptors

Team LeBron, il quintetto

LeBron James

Anthony Davis

Kawhi Leonard

Luka Doncic

James Harden

Riserve: Damian Lillard (Portland Trail Blazers), Domantas Sabonis (Indiana Pacers), Chris Paul (Oklahoma City Thunder), Russell Westbrook (Houston Rockets), Ben Simmons (Philadelphia 76ers), Jayson Tatum (Boston Celtics), Nikola Jokic (Denver Nuggets).

Team Giannis, il quintetto

Giannis Antetokounmpo

JoelEmbiid

Pascal Siakam

Kemba Walker

Trae Young

Riserve: Khris Middleton (Milwaukee Bucks), Donovan Mitchell (Utah Jazz), Kyle Lowry (Toronto Raptors), Brandon Ingram (New Orleans Pelicans), Bam Adebayo (Miami Heat), Rudy Gobert (Utah Jazz).