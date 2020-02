Fischio d'inizio alle ore 15 di domenica 9 febbraio

di Redazione Fox Sports - 07/02/2020 12:16 | aggiornato 07/02/2020 12:21

Napoli-Lecce, sfida della 23^ giornata di Serie A, è in programma per domenica 9 febbraio alle ore 15. I padroni di casa arrivano alla sfida del San Paolo dopo la vittoria per 4-2 sulla Sampdoria a Genoa, mentre i salentini sono reduci dal poker rifilato al Torino.

Gattuso ritrova Manolas, Maksmivic è in vantaggio su Koulibaly. In mediana posto a Demme, ha le sue chanche anche Lobotka. Squalificato Elmas. In attacco Politano potrebbe partire dal primo minuto accanto a Insigne e Milik.

Liverani va verso la conferma in porta Vigorito, viste le condizioni non ancora ottimali di Gabriel. Per il resto, scende in campo la stessa squadra che ha battuto il Torino, Babacar potrebbe restare ancora fuori per un problema al bicipite femorale.

Le probabili formazioni di Napoli-Lecce

Napoli (4-3-3): Meret; Hysaj, Maksimovic, Manolas, Mario Rui; Allan, Demme, Zielinski; Politano, Milik, Insigne. All. Gattuso

Lecce (4-3-1-2): Vigorito; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Donati; Deiola, Petriccione, Barak; Saponara; Lapadula, Falco. All. Liverani

Dove vedere Napoli-Lecce? In diretta su Sky dalle 15

Napoli-Lecce in TV sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky Sport HD e Sky Sport Serie A, canale 202. Per guardare il match in streaming è possibile utilizzare l'app SkyGO, riservata agli abbonati.