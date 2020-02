Al termine della prima giornata di test della MotoGP a Sepang, Marc Marquez ha detto chiaramente ai microfoni di AS di avere problemi alla spalla destra operata lo scorso 28 novembre:

L'anno scorso sentivo più dolore ma avevo più potenza, quest'anno avverto meno dolore ma ho anche meno potenza. La spalla non è ancora in perfette condizioni, sta peggio di quanto sperassi. Trovo difficoltà nel piegare in curva. Non posso fare altro che essere paziente. È difficile sapere come reagirà il corpo. La sensazione generale è che mi sento meglio rispetto allo scorso anno, ma il problema è che il muscolo ha ancora bisogno di tempo per riattivarsi. Due settimane fa era impossibile per me anche solo salire in moto. Quando si hanno infortuni simili, se non lavori nel modo giusto non vedrai miglioramenti. Siamo sulla buona strada. La cosa più importante è che sono stato in grado di provare subito la moto