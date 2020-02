Juventus, Sarri: "Ronaldo a Sanremo? Avrà sicuramente riposato..."

Le parole del tecnico bianconero alla vigilia della sfida contro l'Hellas Verona.

Alla vigilia della sfida sul campo dell'Hellas Verona valida per la 23esima giornata di Serie A, ha parlato così in conferenza stampa il tecnico della Juventus Maurizio Sarri:

La loro consistenza è palese, sono imbattuti da diverso tempo e hanno un ottimo allenatore che chiede ritmo e intensità. La partita è difficile ed è chiaro ai nostri giocatori. L'approccio quindi dovrebbe essere di buon livello. Sottovaluterei i miei calciatori se pensassi che non si conosce il valore dell'avversario

Sulla presenza di Cristiano Ronaldo a Sanremo:

Non ho visto Sanremo, mi hanno detto che Georgina è stata brava. Ho lavorato fino a tardi e poi ho visto un film per rilassarmi. Sicuramente Ronaldo ha riposato le ore giuste, conoscendolo non ho alcun tipo di dubbio. Oggi si presenterà all'allenamento in buonissime condizioni come ha fatto negli ultimi tempi da quando il ginocchio non gli dà più fastidio

Sul modulo che utilizzerà:

La squadra è pronta ad interpretare un modulo in base ai giocatori che in quel momento danno maggiori garanzie. In questo momento, avendo Douglas Costa a disposizione, può essere più facile il 4-3-3, ma se riteniamo che il 4-3-1-2 sia più funzionale non è un problema

Sui pochi gol da parte dei centrocampisti:

Se gli attaccanti segnano molto, se ne può fare a meno. Poi quando loro segneranno meno, diventeranno fondamentali le reti dei centrocampisti. Abbiamo segnato molto con i difensori, quindi lì ci sono un buon numero di gol. Stiamo lavorando essenzialmente su due ragazzi che storicamente non hanno mai segnato molto quindi ci vuole un po' di pazienza

Su Rabiot e Matuidi:

Rabiot è in crescita e quindi ultimamente è stato preferito. Ma non ci possiamo dimenticare chi è Matuidi, sul lungo è un giocatore che torna utile. È solo un discorso di periodo. Ora penso sia importante dargli continuità, sta tornando in condizione fisica e mi dà l'impressione di crescere ancora

Su Buffon:

Abbiamo cominciato a discutere dell'alternanza dei portieri, dobbiamo gestire alcune tempistiche ma in questo mese Buffon sarà sicuramente impiegato

Su Danilo e Chiellini: